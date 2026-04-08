Хто спонукав Іран піти на перемир'я зі США? AP дізналося відповідь

Чиновники Китаю закликали Іран знайти шлях до припинення вогню зі США. Для цього вони підтримували контакт через посередників.

За словами двох чиновників, Китай, який є найбільшим торговим партнером Тегерана, провів переговори з іранцями. Зокрема, китайські чиновники підтримували зв'язок з іранськими офіційними особами, щоб спонукати Тегеран знайти шлях до угоди про припинення вогню в міру розвитку переговорів. Пекін здебільшого співпрацював із посередниками, включно з Пакистаном, Туреччиною та Єгиптом, намагаючись використати свій вплив. У МЗС Китаю не відповіли на запит про коментар, проте у вівторок прес-секретар міністерства Мао Нін закликала сторони закінчити війну. "Усі сторони повинні проявити щирість і швидко покласти край цій війні, якої взагалі не повинно було бути", - заявила вона. Речниця китайського МЗС підкреслила, що Пекін "глибоко занепокоєний" тим, як конфлікт впливає на світову економіку та енергетичну безпеку.