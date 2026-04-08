Хто спонукав Іран піти на перемир'я зі США? AP дізналося відповідь
Чиновники Китаю закликали Іран знайти шлях до припинення вогню зі США. Для цього вони підтримували контакт через посередників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
За словами двох чиновників, Китай, який є найбільшим торговим партнером Тегерана, провів переговори з іранцями.
Зокрема, китайські чиновники підтримували зв'язок з іранськими офіційними особами, щоб спонукати Тегеран знайти шлях до угоди про припинення вогню в міру розвитку переговорів.
Пекін здебільшого співпрацював із посередниками, включно з Пакистаном, Туреччиною та Єгиптом, намагаючись використати свій вплив.
У МЗС Китаю не відповіли на запит про коментар, проте у вівторок прес-секретар міністерства Мао Нін закликала сторони закінчити війну.
"Усі сторони повинні проявити щирість і швидко покласти край цій війні, якої взагалі не повинно було бути", - заявила вона.
Речниця китайського МЗС підкреслила, що Пекін "глибоко занепокоєний" тим, як конфлікт впливає на світову економіку та енергетичну безпеку.
США та Іран досягли тимчасового перемир'я
Нагадаємо, в ніч на 8 квітня, коли закінчувався ультиматум США, президент Дональд Трамп заявив, що погодився на запропоноване Пакистаном двотижневе перемир'я з Іраном в обмін на те, що Тегеран відкриє Ормузьку протоку. Він анонсував, що за ці кілька тижнів сторони планують досягти остаточної мирної угоди.
У МЗС Ірану вже публічно підтвердили, що відкриють протоку на час двотижневого припинення вогню. Однак за даними AP, Іран і Оман стягуватимуть плату за прохід кораблів, хоча до війни протока була для всіх безкоштовною.
Тим часом поки незрозуміло, коли перемир'я набуде чинності. США припинили свої атаки, проте Ізраїль та Іран продовжують завдавати ударів один по одному. Як пояснюють у ЗМІ, ні Тегеран, ні Вашингтон, не озвучили конкретний початок часу цього перемир'я.
Водночас ЗМІ пишуть, що перші прямі переговори між США та Іраном від початку війни, будуть уже 10 квітня в Пакистані. Прем'єр цієї країни вже публічно запросив обидві делегації до Ісламабаду.