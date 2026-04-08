Іран і Оман стягуватимуть плату за прохід суден через Ормузьку протоку, - AP

Фото: до війни, розпочатої США та Ізраїлем, прохід через протоку був безкоштовним (Getty Images)

Іран і Оман зможуть стягувати плату за прохід кораблів через Ормузьку протоку. Такий дозвіл передбачено в рамках двотижневого перемир'я, яке було досягнуто зі США через посередників.

"План двотижневого припинення вогню передбачає дозвіл Ірану та Оману стягувати плату з суден, що прямують через Ормузьку протоку", - сказало виданню регіональне джерело. За його словами, Іран використає зібрані кошти на відновлення. Але на що витратить гроші Оман, поки неясно. Зазначимо, що Ормузька протока розташована в територіальних водах Оману та Ірану. Раніше вона вважалася міжнародним водним шляхом і до військової операції США та Ізраїлю ніколи не передбачала плати за прохід.