ua en ru
Ср, 08 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Іран і Оман стягуватимуть плату за прохід суден через Ормузьку протоку, - AP

05:47 08.04.2026 Ср
2 хв
Іран має намір витратити кошти на відновлення
aimg Едуард Ткач
Іран і Оман стягуватимуть плату за прохід суден через Ормузьку протоку, - AP

Іран і Оман зможуть стягувати плату за прохід кораблів через Ормузьку протоку. Такий дозвіл передбачено в рамках двотижневого перемир'я, яке було досягнуто зі США через посередників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

"План двотижневого припинення вогню передбачає дозвіл Ірану та Оману стягувати плату з суден, що прямують через Ормузьку протоку", - сказало виданню регіональне джерело.

За його словами, Іран використає зібрані кошти на відновлення. Але на що витратить гроші Оман, поки неясно.

Зазначимо, що Ормузька протока розташована в територіальних водах Оману та Ірану. Раніше вона вважалася міжнародним водним шляхом і до військової операції США та Ізраїлю ніколи не передбачала плати за прохід.

Що сталося

Нагадаємо, що цієї ночі був останній крайній термін, коли Іран мав відкрити Ормузьку протоку на вимогу президента США Дональда Трампа. В іншому разі він погрожував розбомбити мости й електростанції по всій країні.

У підсумку сторони напередодні закінчення дедлайну активно вели переговори через посередників, і в кінцевому підсумку Трамп погодився на двотижневе перемир'я в обмін на відкриття Ормузької протоки. У МЗС Ірану вже публічно підтвердили, що відкриють протоку.

Однак із питанням про припинення вогню є нюанс. США, судячи з усього, вже припинили атаки. Однак Ізраїль та Іран продовжують бити один по одному. Низка ЗМІ зазначають, що Вашингтон і Тегеран не озвучили відправну точку, коли має набути чинності те саме перемир'я.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Іран Оман
Новини
Аналітика
