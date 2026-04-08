Іран відкриє Ормузьку протоку, але є умова
Глава МЗС Ірану Аббас Арагчі підтвердив двотижневе перемир'я зі США й анонсував, що країна на цей період відкриває Ормузьку протоку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост міністра в соцмережі Х.
У своїй публікації Арагчі висловив подяку представникам Пакистану за зусилля з припинення війни.
Він підкреслив, що у відповідь на прохання прем'єра Пакистану про припинення вогню, прохання США про переговори на основі їхнього 15-пунктного мирного плану, а також заяву Дональда Трампа про згоду взяти 10-пунктний план Ірану за основу для переговорів - Тегеран припинить вогонь і відкриє протоку.
Але міністр додав, що протока працюватиме з одним застереженням.
"Якщо атаки на Іран будуть припинені, наші потужні збройні сили припинять свої оборонні операції. Протягом двох тижнів буде забезпечено безпечний прохід через Ормузьку протоку за координації зі збройними силами Ірану та з урахуванням технічних обмежень", - пояснив Аббас Арагчі.
США та Іран досягли перемир'я
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп вимагав від Ірану відкрити Ормузьку протоку до третьої години ночі 8 квітня. В іншому разі він погрожував почати бомбити мости й електростанції по всій країні.
Однак напередодні закінчення термінів дедлайну, сторони через посередників вели активні переговори. За підсумком Трамп оголосив, що погодився на двотижневе перемир'я, яке пропонував Пакистан, але за умови, що буде відкрито Ормузьку протоку. За ці два тижні сторони мають узгодити остаточну мирну угоду.
Тим часом у Раді нацбезпеки Ірану заявили, що їхня країна перемогла, а США ще на 10 день війни зрозуміли, що не здобудуть перемогу. Також у їхньому трактуванні стверджується, що Вашингтон саме "погодився" на 10 пунктів Тегерана. Серед вимог - скасування санкцій і багато іншого.