Іран відкриє Ормузьку протоку, але є умова

Глава МЗС Ірану Аббас Арагчі підтвердив двотижневе перемир'я зі США й анонсував, що країна на цей період відкриває Ормузьку протоку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост міністра в соцмережі Х.

У своїй публікації Арагчі висловив подяку представникам Пакистану за зусилля з припинення війни.

Він підкреслив, що у відповідь на прохання прем'єра Пакистану про припинення вогню, прохання США про переговори на основі їхнього 15-пунктного мирного плану, а також заяву Дональда Трампа про згоду взяти 10-пунктний план Ірану за основу для переговорів - Тегеран припинить вогонь і відкриє протоку.

Але міністр додав, що протока працюватиме з одним застереженням.

"Якщо атаки на Іран будуть припинені, наші потужні збройні сили припинять свої оборонні операції. Протягом двох тижнів буде забезпечено безпечний прохід через Ормузьку протоку за координації зі збройними силами Ірану та з урахуванням технічних обмежень", - пояснив Аббас Арагчі.