Перші прямі переговори між США та Іраном відбудуться вже цього тижня, - Axios

04:05 08.04.2026 Ср
Переговорну групу США, ймовірно, очолить Джей Ді Венс
aimg Едуард Ткач
Перші прямі переговори між США та Іраном відбудуться вже цього тижня, - Axios Фото: віце-президент США Джей Ді Венс (Getty Images)

Перший раунд прямих переговорів між США та Іраном про угоду щодо припинення війни заплановано на п'ятницю, 10 квітня, у столиці Пакистану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios і CNN.

"Обговорюються варіанти особистих переговорів, але остаточне рішення буде ухвалено тільки після заяви президента або Білого дому", - сказала виданню Axios прес-секретар Кароліна Лівітт.

Важливо зазначити, що це будуть перші прямі переговори з початку війни. Два джерела уточнили виданню, що зустріч запланована на цю п'ятницю, 10 квітня.

Тим часом CNN пише, що за їхніми даними, з боку США на зустрічі в Ісламабаді мають бути спецпредставник Трампа Стів Віткофф, зять президента Джаред Кушнер і віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Причому очолить делегацію, ймовірно, саме Венс. Хоча під час війни переговори з Іраном вів Віткофф за підтримки Венса.

Наразі віцепрезидент США перебуває в Угорщині. Джерела CNN кажуть, що в його поїздку може бути включена зупинка в Угорщині, якщо дозволить час.

Що сталося

Нагадаємо, цієї ночі, 8 квітня, сплив ультиматум президента США Дональда Трампа для Ірану щодо відкриття Ормузької протоки. Він погрожував розбомбити всі мости й електростанції в країні, якщо Тегеран не виконає його умови.

Однак за кілька годин до закінчення терміну сторони через посередників домовилися про двотижневе перемир'я. Трамп сказав, що погодився на пропозицію Пакистану за умови відкриття протоки. Також він додав, що за час перемир'я сторони планують досягти остаточної домовленості про мир як з Іраном, так і загалом на Близькому Сході.

У МЗС Ірану вже публічно заявили, що Тегеран на час перемир'я відкриє Ормузьку протоку. Однак для проходу суден потрібно буде координуватися з їхніми військами.

Проїзд стане дорожчим? Київ готується переглянути тарифи
Проїзд стане дорожчим? Київ готується переглянути тарифи
