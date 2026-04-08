ua en ru
Ср, 08 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Кто побудил Иран пойти на перемирие с США? AP узнало ответ

06:37 08.04.2026 Ср
2 мин
Китай пытался поспособствовать, чтобы Иран согласился прекратить огонь с США
aimg Эдуард Ткач
Кто побудил Иран пойти на перемирие с США? AP узнало ответ Фото: лидер Китая Си Цзиньпин (Getty Images)

Чиновники Китая призвали Иран найти путь к прекращению огня с США. Для этого они поддерживали контакт через посредников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

По словам двух чиновников, Китай который является крупнейшим торговым партнером Тегерана, провел переговоры с иранцами.

В частности, китайские чиновники поддерживали связь с иранскими официальными лицами, чтобы побудить Тегеран найти путь к соглашению о прекращении огня по мере развития переговоров.

Пекин в основном сотрудничал с посредниками, включая Пакистан, Турцию и Египет, пытаясь использовать свое влияние.

В МИД Китая не ответили на запрос о комментарии, однако во вторник пресс-секретарь министерства Мао Нин призывала стороны закончить войну.

"Все стороны должны проявить искренность и быстро положить конец этой войне, которой вообще не должно было быть", - заявила она.

Спикер китайского МИД подчеркнула, что Пекин "глубоко обеспокоен" тем, как конфликт влияет на мировую экономику и энергетическую безопасность.

США и Иран достигли временного перемирия

Напомним, в ночь на 8 апреля, когда истекал ультиматум США, президент Дональд Трамп заявил, что согласился на предложенное Пакистаном двухнедельное перемирие с Ираном в обмен на то, что Тегеран откроет Ормузский пролив. Он анонсировал, что за эти пару недель стороны планируют достичь окончательной мирной сделки.

В МИД Ирана уже публично подтвердили, что откроют пролив на время двухнедельного прекращения огня. Однако по данным AP, Иран и Оман будут взимать плату за проход кораблей, хотя до войны пролив был для всех бесплатным.

Тем временем пока неясно, когда перемирие вступит в силу. США прекратили свои атаки, однако Израиль и Иран продолжают наносить удары друг по другу. Как поясняют в СМИ, ни Тегеран, ни Вашингтон, не озвучили конкретное начало времени этого перемирия.

В то же время СМИ пишут, что первые прямые переговоры между США и Ираном с начала войны, будут уже 10 апреля в Пакистане. Премьер этой страны уже публично пригласил обе делегации в Исламабад.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
