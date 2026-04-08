Кто побудил Иран пойти на перемирие с США? AP узнало ответ

Чиновники Китая призвали Иран найти путь к прекращению огня с США. Для этого они поддерживали контакт через посредников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

По словам двух чиновников, Китай который является крупнейшим торговым партнером Тегерана, провел переговоры с иранцами.

В частности, китайские чиновники поддерживали связь с иранскими официальными лицами, чтобы побудить Тегеран найти путь к соглашению о прекращении огня по мере развития переговоров.

Пекин в основном сотрудничал с посредниками, включая Пакистан, Турцию и Египет, пытаясь использовать свое влияние.

В МИД Китая не ответили на запрос о комментарии, однако во вторник пресс-секретарь министерства Мао Нин призывала стороны закончить войну.

"Все стороны должны проявить искренность и быстро положить конец этой войне, которой вообще не должно было быть", - заявила она.

Спикер китайского МИД подчеркнула, что Пекин "глубоко обеспокоен" тем, как конфликт влияет на мировую экономику и энергетическую безопасность.