США програли у війні і прийняли 10 пунктів Тегерана, - Рада нацбезпеки Ірану
США, Ізраїль та Іран досягли угоди про двотижневе перемир'я. Тим часом у Тегерані заявляють, що Вашингтон програв і погодився на 10 пунктів мирного плану, які висунув Іран.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times і Clash Report.
У заяві Ради нацбезпеки Ірану сказано, що Тегеран здобув перемогу, а США ще на 10 день війни зрозуміли, що не зможуть здобути перемогу.
"Ми вітаємо народ Ірану з цією перемогою і знову наголошуємо, що до остаточного узгодження деталей перемоги офіційні особи і народ повинні залишатися єдиними і непохитними", - йдеться в заяві.
Також Рада нацбезпеки стверджує, що США нібито погодилися на всі 10 пунктів мирного плану Ірану. За версією Тегерана, Вашингтон погодився на таке:
- зобов'язання про ненапад;
- збереження контролю Ірану над Ормузькою протокою;
- згоду на збагачення урану;
- скасування всіх первинних санкцій;
- скасування всіх вторинних санкцій;
- припинення дії всіх резолюцій Ради безпеки ООН;
- припинення дії всіх резолюцій Ради керуючих МАГАТЕ;
- виплата компенсації Ірану;
- виведення американських бойових сил із регіону;
- припинення війни на всіх фронтах, включно з війною проти "Хезболли" в Лівані.
Однак варто зазначити, що Трамп у себе в соцмережах писав лише про готовність обговорити пропозицію з 10 пунктів.
Трамп оголосив перемир'я з Іраном
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп поставив Ірану ультиматум - відкрити Ормузьку протоку до 3 години ночі 8 квітня (за Києвом). В іншому разі він погрожував бомбити всі мости й електростанції в країні.
На тлі закінчення дедлайну сторони вели дуже інтенсивні переговори і буквально за півтори години до загрози початку умовного "армагеддону", Трамп заявив, що погодився на двотижневе перемир'я, яке пропонував Пакистан.
Виходячи з його слів, він погодився за умови, якщо Іран відкриє Ормузьку протоку. Також він додав, що під час двотижневого перемир'я сторони досягатимуть остаточної угоди, яка призведе до миру як з Іраном, так і загалом на Близькому Сході.