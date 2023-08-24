"Вибори" в окупації: росіяни дозволяють українцям "голосувати" без паспорта РФ

Росіяни розповідають українцям в окупації, що вони можуть брати участь у псевдовиборах навіть без паспорта Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Є факти роз'яснювальної роботи з боку окупантів, що навіть не обов'язково вже отримати паспорт Росії для того, щоб брати участь у "голосуванні", - зазначила Гуменюк.

За її словами, це пояснюється тим, що окупанти відчували дуже серйозний опір українців в окупації. І зараз вони розуміють, що видати паспорти РФ усім вони не встигнуть навіть фізично.

Гуменюк наголосила, що ті люди, які були змушені під тиском шантажу взяти паспорти РФ, будуть повернуті до українського громадянства.

"Вибори" на окупованих територіях

Нагадаємо, росіяни хочуть провести "вибори" на тимчасово окупованих територіях України. Вони нібито мають відбутися 10 вересня.

Згідно з інформацією британської розвідки, таким чином РФ хоче показати захоплені території як свої "невід'ємні частини".