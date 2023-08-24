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Окрім "Тріумфу" у Криму вчора було пошкоджено три російські С-300 в Херсонській області, - Гуменюк

Четвер 24 серпня 2023 09:07
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Окрім "Тріумфу" у Криму вчора було пошкоджено три російські С-300 в Херсонській області, - Гуменюк Фото: Наталія Гуменюк (Владислав Красінський, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У середу було знищено не лише російський зенітно-ракетний комплекс С-400 "Тріумф" в Криму. Ще три ворожі пускові установки С-300 були знищені чи пошкоджені в Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Сил оборони Півдня Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

Вона зазначила, що комплекс С-400 - це потужний засіб протиповітряної оборони, якого тепер ворог позбавлений. При цьому це не єдиний засіб захисту окупантів.

"Вони (росіяни - ред.) ще мають багато зброї, яку нам доведеться нищити. Тому сезон бавовни триває. Ми проголошували його ще тоді, коли вони очікували курортний сезон. І оскільки погода дозволяє, ми будемо продовжувати засівати бавовну", - сказала речниця.

Гуменюк додала, що поки зарано підбивати підсумки, адже попереду багато роботи.

При цьому вона зауважила, що С-400 - це не єдина втрата в системі захисту ворога за минулу добу.

"На нашій ділянці відповідальності ми теж попрацювали щодо засобів ППО і три пускових установки С-300 були знищені та пошкоджені. Тобто вони зараз більше не можуть бути застосовані ані як засіб захисту на Херсонщині, ані як засіб атаки", - сказала вона.

Вибухи в Криму

Вчора вранці в Оленівці, на заході Криму, пролунало близько 7 вибухів і піднявся густий клуб диму.

Джерело РБК-Україна в одному з розвідувальних органів повідомило, що удар припав на військову частину росіян.

Пізніше у ГУР повідомили про знищення комплексу С-400 "Тріумф" у Криму.

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