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Без опадів, на півдні температура прогріється до +32: погода на завтра

Четвер 24 серпня 2023 14:11
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Без опадів, на півдні температура прогріється до +32: погода на завтра Фото: погода на завтра (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Завтра, 25 серпня, в Україні очікується мінлива хмарність, втім без опадів. На півдні, на Прикарпатті й Закарпатті повітря прогріється до +32 градусів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.

"Мінлива хмарність.Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 12-17, на узбережжі морів до 22; вдень 23-28, на Закарпатті, Прикарпатті та у південній частині 27-32", - пише пресслужба.

Температура:

  • на заході коливатиметься від +12 до +15 вночі й від +26 до +28 вдень;
  • на півночі коливатиметься від +12 до +14 вночі й від +25 до +28 вдень;
  • на півдні коливатиметься від +16 до +21 вночі й від +28 до +32 вдень;
  • на сході коливатиметься від +13 до +16 вночі й від +24 до +29 вдень.

Без опадів, на півдні температура прогріється до +32: погода на завтра

Фото: прогноз погоди на 25 серпня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Києві та області

"Мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с", - пише пресслужба.

Температура в області вночі +12 - +17, вдень +23 - +28, а в Києві - вночі +14 - +16, вдень +26 - +28.

"Зверніть увагу, 25-27 серпня надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - додає пресслужба.

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