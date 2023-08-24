США ввели нові санкції проти Росії: під обмеження потрапив табір "Артек"

Сполучені Штати Америки сьогодні, 24 серпня, ввели нові обмеження проти Росії. Під санкції потрапили 11 фізичних осіб і дитячий табір "Артек".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів США .

Хто потрапив під обмеження

Агєєва Ірина Анатоліївна - Уповноважений з прав дитини в Калузькій області;

Чалаєв Замід Алієвич - російський військовий діяч, командир Полку поліції спеціального призначення МВС по Чеченській Республіці;

Черкасова Ірина Олександрівна - Уповноважений з прав дитини в Ростовській області РФ;

Федоренко Костянтин Альбертович - Директор Федерального державного бюджетного навчального закладу Міжнародний дитячий центр "Артек";

Кадирова Аймані Несіївна - мати глави Чеченської Республіки Рамзана Кадирова;

Хучієв Муслім Магомедович - голова уряду Чеченської Республіки;

Коваленко Володимир Владиславович - начальник штабу "Юнармії" в Севастополі;

Нечаєв Володимир Дмитрович - "ректор" Севастопольського державного університету;

П'ятих Галина Анатоліївна - Уповноважений із прав дитини в Бєлгородській області;

Шапурова Олена Олександрівна - так звана "міністр Міністерства освіти і науки Запорізької області";

Мансур Мусаєвич Солтаєв - Уповноважений з прав людини в Чеченській Республіці.

Також США ввели санкції проти Федеральної державної бюджетної освітньої установи "Міжнародний дитячий центр "Артек". Під обмеження також потрапив громадський фонд імені Ахмата Кадирова.

Що цьому передувало

Сьогодні президент Джо Байден заявив, що США разом з іншими країнами світу працюють над тим, щоб притягнути Росію до відповідальності за розв'язану війну.

"І сьогодні ми оголошуємо про нові санкції, щоб притягнути до відповідальності винних у цих примусових переміщеннях і депортаціях і вимагати повернення українських дітей до їхніх родин", - заявив Байден.

Вивезення українських дітей до Росії

З початку повномасштабної війни Росія масово депортує українських дітей з окупованих територій. Їх вивозять до Криму, РФ чи Білорусі нібито на "оздоровлення" чи на відпочинок у таборах.

Раніше перша леді України Олена Зеленська в інтерв'ю РБК-Україна заявила, що Росія вивезла з України близько 19,5 тисяч дітей. Процес їх повернення складний та тривалий, оскільки росіяни відмовляються сприяти.

У справі про депортацію українських дітей Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та омбудсмена Марії Львової-Бєлової.