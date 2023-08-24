Сирський побував на передовій на сході, скоригував з командирами бойові завдання

Командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський побував на передовій на сході нашої країни. Він зустрівся з військовими та командирами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сирського в Telegram.

Генерал-полковник зазначив, що відвідав оперативно-тактичне угруповання "Лиман" та "Соледар" на сході України. Як зазначив Сирський, головна мета - вивчення оперативної обстановки у районах ведення бойових дій, вивчення проблемних питань, щоб вживати відповідні заходи для їх вирішення.

Сирський з командирами бригад та угруповань відпрацювали бойові завдання, скорегували терміни і порядок їх виконання.

Також командувач зустрівся з українськими воїнами, вручив нагороди.

"Звичайно, зустрівся з нашими воїнами, які відзначилися в боях з противником, привітав їх з Днем Незалежності, вручив відзнаки, цінні подарунки та сертифікати на грошові винагороди, подякував за мужність, стійкість та героїзм", - зазначив Сирський.

Бої на Лиманському та Куп'янському напрямках

Зазначимо, військове керівництво раніше заявило, що окупанти активізували наступ на Куп'янському та Лиманському напрямках. Проте ЗСУ відбивають атаки ворога.

Згідно з останніми зведеннями Генштабу ЗСУ, загарбники не покидають намірів прорвати оборону наших військ, тому продовжують штурми. При цьому заступниця міністра оборони ЗСУ Ганна Маляр заявила, що росіяни перегруповуються на Лиманському та Куп'янському напрямках.

Що відбувається під Куп'янськом і чи стане він другим Бахмутом - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.