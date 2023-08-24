Компанія Baykar безкоштовно передала українським розвідникам ще один "Байрактар"
Турецька компанія Baykar Makina до Дня Незалежності безкоштовно передала українським розвідникам ударний безпілотник Bayraktar ТВ2.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки Міноборони України.
"Компанія Baykar Makina своєрідно привітала Україну з Днем Незалежності. 24 серпня українська розвідка отримала в подарунок від виробника знаменитих дронів ударний БПЛА Bayraktar TB2", - йдеться в повідомленні.
У розвідці зазначили, що це не перший подібний подарунок від компанії. Зокрема, 25 січня Baykar Makina також передала ГУР два безпілотники Bayraktar TB2.
"Тож висловлюємо щиру вдячність нашим друзям і партнерам, які продовжують допомагати Україні у ці непрості часи. Найкращий подарунок до свята - нова зброя, яка допоможе нищити ворога і відстоювати нашу свободу і незалежність", - додали в ГУР.
Будівництво заводі Baykar в Україні
19 липня 2022 року прем‘єр-міністр Денис Шмигаль заявив про підготовку угоди з Туреччиною, яка дозволить розпочати будівництво заводу безпілотників Bayraktar на території нашої країни.
Вже в серпні компанія Baykar Makina заявила про реєстрацію в Україні, а також про придбання ділянки для будівництва майбутнього заводу.
В жовтні 2022 року Baykar відзначила, що завершить будівництво заводу в Україні протягом двох років.
А у червні компанія Baykar отримала від Туреччини ліцензійні дозволи на виробництво Bayraktar TB2 та Akıncı в Україні.
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