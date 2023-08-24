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В окупованому Токмаку спалахнула сильна пожежа після "прильотів" (відео)

Токмак, Четвер 24 серпня 2023 18:45
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В окупованому Токмаку спалахнула сильна пожежа після "прильотів" (відео) Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

В окупованому Токмаку Запорізької області сьогодні, 24 серпня, пролунала серія вибухів. Після цього спалахнула сильна пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мелітопольського міського голову Івана Федорова.

"Гаряче у тимчасово окупованому Токмаку", - йдеться у повідомленні.

На відео можна побачити пожежу, а пізніше людина, яка знімала відео, потрапила під обстріл.

Не зрозуміло, що саме горить у Токмаку, мер Мелітополя теж не наводить жодних подробиць.

Ситуація в Токмаку

Токмак Запорізької області з березня минулого року знаходиться під російською окупацією.

Як розповідала заступниця міністра оборони Ганна Маляр, нещодавно російські окупанти, погрожуючи вогнепальною зброєю, відібрали в місцевих підприємців нежитлові приміщення, які вони використовують для розміщення затриманих.

Вчора повідомлялось, що в районі Токмака Запорізької області, за словами очевидців, пролунали три потужних вибухи.

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