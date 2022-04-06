Греция объявила 12 сотрудников посольства России персонами нон грата

Министерство иностранных дел Греции объявило 12 сотрудников дипломатических и консульских представительств РФ персонами нон грата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Греции.

Они были объявлены нежелательными в соответствии с положениями Венской конвенции по дипломатическим вопросам 1961 года и Венской конвенции по консульским вопросам 1963 года.

Сегодня Генеральный секретарь Службы проинформировал посла России об этом решении.

На сегодняшний день уже несколько стран ЕС объявили, что высылают сотрудников посольств России. В частности: