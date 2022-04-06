Греция объявила 12 сотрудников посольства России персонами нон грата
Фото: Греция объявила 12 сотрудников посольства России персонами нон грата (pixabay.com)
Министерство иностранных дел Греции объявило 12 сотрудников дипломатических и консульских представительств РФ персонами нон грата.
Они были объявлены нежелательными в соответствии с положениями Венской конвенции по дипломатическим вопросам 1961 года и Венской конвенции по консульским вопросам 1963 года.
Сегодня Генеральный секретарь Службы проинформировал посла России об этом решении.
На сегодняшний день уже несколько стран ЕС объявили, что высылают сотрудников посольств России. В частности:
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Италия объявила персонами нон грата 30 российских дипломатов.
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Дания высылает 15 россиян.
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Франция объявила, что вышлет около 30 дипломатов.
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Германия высылает 40 сотрудников посольства РФ.
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Литва предписала покинуть страну послу РФ.
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Словакия потребовала сократить посольство России на 35 человек.
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Швеция решила выслать трех российских дипломатов;
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Латвия приняла решение выслать 13 дипломатов России.
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Испания вышлет около 25 сотрудников посольства РФ.
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ЕС выслал несколько российских дипломатов.
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Эстония высылает 14 дипломатов и закрывает консульство в Нарве.
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Словения сокращает посольство РФ в стране.
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Португалия объявила персонами нон грата 10 сотрудников посольства РФ.
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Румыния объявила 10 российских дипломатов персонами нон грата.