Греція готує допомогу Україні, а в Старобільську ліквідували зрадника: новини за 1 квітня

Війна Росії проти України: останні новини

Греція готується до передачі Україні великої партії боєприпасів, - ЗМІ

Греція планує поставити Україні велику партію боєприпасів. Їх передадуть через Чехію.

"Уряд готується відправити велику кількість боєприпасів в Україну через Чехію і домагається схвалення відповідного парламентського комітету", - йдеться в матеріалі видання.

Також ЗМІ вказує, що боєприпаси надходитимуть із запасів грецької армії, а Збройні сили Греції оцінили їх як "придатні до використання".

Греція планує їх продати за 150 млн євро. Військові також повідомили, що серед виставлених на продаж боєприпасів є й ті, які досі використовувалися на навчаннях.

В окупованому Старобільську підірвали автомобіль і ліквідували колаборанта

У захопленому росіянами Старобільську (Луганська область) вчора, 1 квітня, було підірвано автомобіль. Через це загинув колаборант Валерій Чайка.

Окупанти повідомили, що о 13:30 біля "Старобільського факультету Луганського державного педагогічного університету" було здійснено підрив автомобіля.

Внаслідок цього загинув заступник керівника "Центру з обслуговування освітніх організацій" Валерій Чайка.

"Просто сидіти та чекати не вийде". У Зеленського звернулися до союзників із важливою заявою

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк звернувся до союзників України з важливою заявою.

"Без ілюзій. Позиційної війни немає (просування немає, але інтенсивність боїв вкрай висока), ознак "заморозки" немає. РФ не вирішила своїх основних завдань (серед яких знищення суверенної держави, захоплення і юридичне закріплення чужих територій, фільтрація/депортація і знищення великих груп нелояльного населення) і тому продовжує ескалацію", - заявив він.

Подоляк наголосив, що Росія кидає на війну всі свої ресурси, а війна такого роду має тільки військове рішення.

"Тому ще раз: давайте без ілюзій, просто сидіти і чекати не вийде, все одно доведеться різко нарощувати військове виробництво і насичувати Україну паритетною кількістю зброї. Що швидше, то ефективніше і то краще виглядатиме ситуація", - заявив він.

Франція очікує, що Китай направить Росії дуже чіткі сигнали через війну в Україні, - МЗС

Франція очікує від Китаю "дуже чітких сигналів Росії" у зв'язку з війною в Україні.

"Ми очікуємо, що Китай надішле Росії дуже чіткі сигнали. Китай, вочевидь, відіграє ключову роль у забезпеченні незалежності України та поваги до міжнародного права, включно з її суверенітетом", - заявив міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне.

Західна спільнота регулярно закликає Китай відігравати активнішу роль у цьому конфлікті, використовуючи свій вплив на Росію.

"Ця війна стосується всієї міжнародної спільноти", - заявив Сежурне.

Він також наголосив, що Захід переконаний, що міцного миру не буде, якщо він не буде узгоджений з українцями.

РФ наприкінці весни може розпочати масштабний наступ на Донецькому напрямку, - ISW

Російські війська наприкінці весни або на початку літа можуть почати масштабний наступ на Донецькому напрямку.

Командування РФ може зосередити свою наступальну операцію на заході Донецької області, сподіваючись використати стійке, але незначне просування російських військ у цьому секторі.

При цьому українська влада нещодавно попередила, що окупанти накопичують особовий склад уздовж Харківсько-Луганського напрямку, під Бахмутом, біля Авдіївки та на заході Запорізької області.

Аналітики ISW вважають, що російські війська, ймовірно, зможуть розпочати узгоджену широкомасштабну наступальну операцію лише на одному оперативному напрямку через обмеженість власних людських ресурсів і планування.

У звіті йдеться про те, що Збройні сили України, схоже, відбили російську батальйонну механізовану атаку поблизу Авдіївки 30 березня - першу батальйонну механізовану атаку відтоді, як російські війська розпочали кампанію із захоплення Авдіївки наприкінці жовтня 2023 року.

Білий дім закликав спікера Джонсона просувати проект із допомогою Україні, який схвалив Сенат

Білий дім звернувся до спікера Палати представників Майка Джонсона із закликом винести на голосування документ про підтримку України, який схвалений Сенатом. Раніше Джонсон планував представити свою версію законопроекта.

"Ми дуже чітко заявили. Ми вважаємо, що спікер має внести на розгляд законопроєкт із додатковим фінансуванням потреб нацбезпеки, який, вочевидь, включає підтримку України, гуманітарну допомогу, підтримку Ізраїлю та Індо-Тихоокеанського регіону", - заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.

За її словами, вона мала на увазі саме той проект допомоги Україні від США, який у лютому підтримали 70 сенаторів. Він передбачає понад 60 млрд доларів для України. Вона також вважає, що якщо даний проект винести на голосування, то більшість представників обох партій підтримає його.

Водночас вона відмовилась робити оцінки щодо того чи готовий президент США Джо Байден підписати варіант допомоги від республіканців, про який говорив спікер Джонсон.

Зеленський зібрав нараду щодо дронів і проекту РЕБ, який уже тестують на фронті

В Україні цього року планують спростити та збільшити виробництво всіх типів безпілотників.

За словами президента Володимира Зеленського, вчора відбулась тригодинна нарада з військовими щодо виробництва дронів.

"Оновили й деталізували плани виробництва на поточний рік за всіма типами безпілотників: FPV, бомбардувальниками, розвідниками, а також за далекобійними дронами для особливих завдань", - написав президент.

На нараді було обговорено, як забезпечити гнучкість українського ОПК. Президент зауважив, що потреби фронту постійно змінюються, тому виробники дронів мають вчасно реагувати на них.

"Важливі рішення: щодо спрощення процедури закупівель, імпорту комплектовання, нарощування виробництва снарядів для дронів і навчання операторів", - розповів Зеленський.

Суд Луцька виніс вирок жінці, яка "здавала" місця видачі повісток. У ЗСУ відреагували

Адміністраторка Telegram-каналу публікувала місця видачі повісток у Луцьку, за це їй суд виніс вирок. А українські військові дали пораду тим, хто боїться прийти в ТЦК.

Зазначається, що жінка вела Telegram-канал і публікувала там місця видачі повісток. Уже в січні вона назвала цей канал "Волинь погода".

Правоохоронці вважають, що жінка, поширюючи серед військовозобов'язаних дані про місця проведення мобілізаційних заходів, перешкоджала законній діяльності ЗСУ. Під час суду вона визнала свою провину, тож її засудили до 5 років позбавлення волі, з іспитовим строком у два роки.

В оперативному командуванні вирішили звернутися до тих, хто боїться і не приходить до ТЦК.

"У ЗСУ є багато вакансій, де можна бути корисним: від юристів до айтішників. Усім буде робота", - йдеться в повідомленні.

Українські захисники збили один із найдорожчих дронів росіян "Форпост"

Українські сили протиповітряної оборони збили над акваторією Чорного моря російський дрон "Форпост". Він є одним з найдорожчих безпілотників ворога.

Спікер Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш розповів, що вчора, 1 квітня, росіяни вкотре намагалися завдавати ударів по українським об'єктам інфраструктури. Зокрема, вони застосовували ракети Х-59.

"Але це ще не все. Повітряні сили сьогодні відпрацювали досить хорошу ціль. Такі цілі у нас бувають не часто, але нам таки вдалося вразити один з найдорожчих ударних безпілотників типу "Форпост", - зазначив спікер.

За його словами, вартість такого дрона становить близько 7 млн доларів. Ціль знищила одеська зенітна ракетна бригада над Чорним морем.

Євлаш уточнив, що безпілотник може нести різне бойове навантаження і протягом тривалого часу виконувати бойові завдання вздовж лінії зіткнення.

Дрон є аналогом Bayraktar, оскільки він досить великий, може вести розвідку та нести дві ракети або інше озброєння для знищення наземних цілей.