Архівне фото: в окупованому Старобільську підірвали автомобіль і ліквідували колаборанта (Getty Images)

У захопленому росіянами Старобільську (Луганська область) сьогодні, 1 квітня, було підірвано автомобіль. Через це загинув колаборант Валерій Чайка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ та окупаційного "голову" Старобільська Володимира Чернєва.

Окупанти повідомили, що о 13:30 біля "Старобільського факультету Луганського державного педагогічного університету" було здійснено підрив автомобіля. Фото: Підірваний автомобіль (t.me/rian_ru) Чернєв підтвердив, що внаслідок цього загинув заступник керівника "Центру з обслуговування освітніх організацій" Валерій Чайка. Спікер української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук опублікував відео з місця підриву автомобіля. Що відомо про Чайку Валерій Чайка у 2010 році обирався депутатом Старобільської міськради від "Партії регіонів". У 2022 році Чайка перейшов на бік ворога, його призначили "радником голови адміністрації Старобільського району "ЛНР". Минулого року СБУ оголосила йому підозру за фактом колабораційної діяльності. Обвинувальний акт щодо Чайки було скеровано до суду. Ліквідація колаборантів в окупації