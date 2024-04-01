ua en ru
Пн, 01 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В окупованому Старобільську підірвали автомобіль і ліквідували колаборанта

Старобільськ, Понеділок 01 квітня 2024 15:56
UA EN RU
В окупованому Старобільську підірвали автомобіль і ліквідували колаборанта Архівне фото: в окупованому Старобільську підірвали автомобіль і ліквідували колаборанта (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

У захопленому росіянами Старобільську (Луганська область) сьогодні, 1 квітня, було підірвано автомобіль. Через це загинув колаборант Валерій Чайка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ та окупаційного "голову" Старобільська Володимира Чернєва.

Окупанти повідомили, що о 13:30 біля "Старобільського факультету Луганського державного педагогічного університету" було здійснено підрив автомобіля.

В окупованому Старобільську підірвали автомобіль і ліквідували колаборанта

Фото: Підірваний автомобіль (t.me/rian_ru)

Чернєв підтвердив, що внаслідок цього загинув заступник керівника "Центру з обслуговування освітніх організацій" Валерій Чайка.

Спікер української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук опублікував відео з місця підриву автомобіля.

Що відомо про Чайку

Валерій Чайка у 2010 році обирався депутатом Старобільської міськради від "Партії регіонів".

У 2022 році Чайка перейшов на бік ворога, його призначили "радником голови адміністрації Старобільського району "ЛНР".

Минулого року СБУ оголосила йому підозру за фактом колабораційної діяльності. Обвинувальний акт щодо Чайки було скеровано до суду.

Ліквідація колаборантів в окупації

У тимчасово захопленому Маріуполі стався вибух 10 листопада минулого року. Вибухнуло авто місцевого "поліцейського".

У січні в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області партизани підірвали росіян разом із технікою. Уражено ворожий автомобіль і чотирьох загарбників.

А в березні в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області стався вибух. Підірвали одну з організаторів "виборів" РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Луганськ ЛНР Старобельск Війна в Україні
NEWS
Удари можуть посилитись: Росія прийняла поставку із компонентами до дронів-камікадзе з Ірану
Удари можуть посилитись: Росія прийняла поставку із компонентами до дронів-камікадзе з Ірану
DAILY
Ярослав Юрчишин: Нема гарантії, що інформація в Telegram не видається спецслужбам РФ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Ярослав Юрчишин: Нема гарантії, що інформація в Telegram не видається спецслужбам РФ