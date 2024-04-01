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Білий дім закликав спікера Джонсона просувати проект із допомогою Україні, який схвалив Сенат

Понеділок 01 квітня 2024 21:29
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Білий дім закликав спікера Джонсона просувати проект із допомогою Україні, який схвалив Сенат Фото: Майк Джонсон, спікер Палати представників Сполучених Штатів Америки (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Білий дім звернувся до спікера Палати представників Майка Джонсона із закликом винести на голосування документ про підтримку України, який схвалений Сенатом. Раніше Джонсон планував представити свою версію законопроекта.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу.

"Ми дуже чітко заявили. Ми вважаємо, що спікер має внести на розгляд законопроєкт із додатковим фінансуванням потреб нацбезпеки, який, вочевидь, включає підтримку України, гуманітарну допомогу, підтримку Ізраїлю та Індо-Тихоокеанського регіону", - заявила Карін Жан-П'єр.

За її словами, вона мала на увазі саме той проект допомоги Україні від США, який у лютому підтримали 70 сенаторів. Він передбачає понад 60 млрд доларів для України. Вона також вважає, що якщо даний проект винести на голосування, то більшість представників обох партій підтримає його.

Водночас вона відмовилась робити оцінки щодо того чи готовий президент США Джо Байден підписати варіант допомоги від республіканців, про який говорив спікер Джонсон.

Допомога США Україні

Конгрес США ще з минулої осені не може дійти згоди щодо прохання президента Джо Байдена виділити нові кошти на фінансування допомоги Україні.

Цього року Сенат США схвалив законопроєкт, який передбачає виділення близько 60 млрд доларів на фінансування допомоги Україні. Документ передали до Палати представників, але там його досі не винесли на розгляд. Проти законопроєкту виступав речник Джонсон. Він заявляв, що хоче, щоб у документі також були жорсткі заходи щодо охорони американських кордонів від мігрантів.

Зеленський цими днями в інтерв'ю The Washington Post заявив, що без американської допомоги Україні доведеться відступати на фронті. До цього український президент провів телефонну розмову зі речником Палати представників.

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