"Просто сидіти та чекати не вийде". У Зеленського звернулися до союзників із важливою заявою
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк звернувся до союзників України з важливою заявою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Twitter.
"Без ілюзій. Позиційної війни немає (просування немає, але інтенсивність боїв вкрай висока), ознак "заморозки" немає. РФ не вирішила своїх основних завдань (серед яких знищення суверенної держави, захоплення і юридичне закріплення чужих територій, фільтрація/депортація і знищення великих груп нелояльного населення) і тому продовжує ескалацію", - заявив він.
Подоляк наголосив, що Росія кидає на війну всі свої ресурси, а війна такого роду має тільки військове рішення.
"Тому ще раз: давайте без ілюзій, просто сидіти і чекати не вийде, все одно доведеться різко нарощувати військове виробництво і насичувати Україну паритетною кількістю зброї. Що швидше, то ефективніше і то краще виглядатиме ситуація", - заявив він.
Заклики до заморожування війни
Лідер німецької парламентської групи СДПН Рольф Мютценіх під час дебатів у Бундестазі заявив про необхідність заморозити війну в Україні.
Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначав, що заморожування війни призведе лише до відновлення у великих масштабах.
При цьому прем'єр Британії Ріші Сунак виступав проти різкого припинення бойових дій, оскільки це не буде справедливим та міцним миром для України.
Крім того, лідер німецької Партії зелених Омід Нуріпур різко відповів на пропозицію "заморозити" війну в Україні.
При цьому генінспектор Бундесверу застеріг від заморожування війни в Україні.
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