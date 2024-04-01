"Просто сидіти та чекати не вийде". У Зеленського звернулися до союзників із важливою заявою

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Twitter.

"Без ілюзій. Позиційної війни немає (просування немає, але інтенсивність боїв вкрай висока), ознак "заморозки" немає. РФ не вирішила своїх основних завдань (серед яких знищення суверенної держави, захоплення і юридичне закріплення чужих територій, фільтрація/депортація і знищення великих груп нелояльного населення) і тому продовжує ескалацію", - заявив він.

Подоляк наголосив, що Росія кидає на війну всі свої ресурси, а війна такого роду має тільки військове рішення.

"Тому ще раз: давайте без ілюзій, просто сидіти і чекати не вийде, все одно доведеться різко нарощувати військове виробництво і насичувати Україну паритетною кількістю зброї. Що швидше, то ефективніше і то краще виглядатиме ситуація", - заявив він.