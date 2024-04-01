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РФ наприкінці весни може розпочати масштабний наступ на Донецькому напрямку, - ISW

Понеділок 01 квітня 2024 09:05
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РФ наприкінці весни може розпочати масштабний наступ на Донецькому напрямку, - ISW Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російські війська наприкінці весни або на початку літа можуть почати масштабний наступ на Донецькому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Інституту вивчення війни (ISW).

Командування РФ може зосередити свою наступальну операцію на заході Донецької області, сподіваючись використати стійке, але незначне просування російських військ у цьому секторі.

При цьому українська влада нещодавно попередила, що окупанти накопичують особовий склад уздовж Харківсько-Луганського напрямку, під Бахмутом, біля Авдіївки та на заході Запорізької області.

Аналітики ISW вважають, що російські війська, ймовірно, зможуть розпочати узгоджену широкомасштабну наступальну операцію лише на одному оперативному напрямку через обмеженість власних людських ресурсів і планування.

У звіті йдеться про те, що Збройні сили України, схоже, відбили російську батальйонну механізовану атаку поблизу Авдіївки 30 березня - першу батальйонну механізовану атаку відтоді, як російські війська розпочали кампанію із захоплення Авдіївки наприкінці жовтня 2023 року.

Ситуація на фронті

За даними інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ нещодавно просунулися на схід від Тернів (Донецької області), російські війська концентрують свої атаки у напрямку Часового Яру.

В Україні на фронті протягом доби сталося 53 бойові зіткнення. Ракетні війська вдарили по 3 пунктах управління безпілотниками.

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