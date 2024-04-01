Суд Луцька виніс вирок жінці, яка "здавала" місця видачі повісток. У ЗСУ відреагували

Адміністраторка Telegram-каналу публікувала місця видачі повісток у Луцьку, за це їй суд виніс вирок. А українські військові дали пораду тим, хто боїться прийти в ТЦК.

Суд над жінкою

Зазначається, що жінка вела Telegram-канал і публікувала там місця видачі повісток. Уже в січні вона назвала цей канал "Волинь погода".

Правоохоронці вважають, що жінка, поширюючи серед військовозобов'язаних дані про місця проведення мобілізаційних заходів, перешкоджала законній діяльності ЗСУ.

Під час суду вона визнала свою провину, тож її засудили до 5 років позбавлення волі, з іспитовим строком у два роки.

Як на це відреагували військові

В оперативному командуванні вирішили звернутися до тих, хто боїться і не приходить до ТЦК.

"У ЗСУ є багато вакансій, де можна бути корисним: від юристів до айтішників. Усім буде робота", - йдеться в повідомленні.

Також військові запропонували людям знайти собі посаду згідно зі спеціальністю і взяти для цього ставлення. Після цього охочих мають мобілізувати в обраній частині та на заздалегідь обумовленій посаді.

Військові нагадали, що захист держави є конституційним обов'язком кожного громадянина. А на всіх, хто боротиметься мобілізації, чекатиме покарання.

Законопроект про мобілізацію