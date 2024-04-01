Українські захисники збили один із найдорожчих дронів росіян "Форпост"
Українські сили протиповітряної оборони збили над акваторією Чорного моря російський дрон "Форпост". Він є одним з найдорожчих безпілотників ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Повітряних сил Збройних сил України Іллі Євлаша в ефірі телемарафону.
Він розповів, що сьогодні, 1 квітня, росіяни вкотре намагалися завдавати ударів по українським об'єктам інфраструктури. Зокрема, вони застосовували ракети Х-59.
"Але це ще не все. Повітряні сили сьогодні відпрацювали досить хорошу ціль. Такі цілі у нас бувають не часто, але нам таки вдалося вразити один з найдорожчих ударних безпілотників типу "Форпост", - зазначив спікер.
За його словами, вартість такого дрону становить близько 7 млн доларів. Ціль знищила одеська зенітна ракетна бригада над Чорним морем.
Євлаш уточнив, що безпілотник може нести різне бойове навантаження і протягом тривалого часу виконувати бойові завдання вздовж лінії зіткнення.
Дрон є аналогом Bayraktar, оскільки він досить великий, може вести розвідку та нести дві ракети або інше озброєння для знищення наземних цілей.
Знищення "Форпосту"
Нагадаємо, востаннє інформація про знищення російського дрону "Форпост" з'являлася у відкритому доступі у вересні минулого року. Тоді про успішну роботу біля острова Зміїний заявляли Сили оборони Півдня.
Військові зазначали, що небезпека безпілотника полягає в тому, що, крім розвідки, він може вказувати цілі для ударів.
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