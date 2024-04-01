ua en ru
Пн, 01 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українські захисники збили один із найдорожчих дронів росіян "Форпост"

Понеділок 01 квітня 2024 19:47
UA EN RU
Українські захисники збили один із найдорожчих дронів росіян "Форпост" Ілюстративне фото: українські захисники збили один із найдорожчих дронів росіян "Форпост" (Міноборони РФ)
Автор: Іван Носальський

Українські сили протиповітряної оборони збили над акваторією Чорного моря російський дрон "Форпост". Він є одним з найдорожчих безпілотників ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Повітряних сил Збройних сил України Іллі Євлаша в ефірі телемарафону.

Він розповів, що сьогодні, 1 квітня, росіяни вкотре намагалися завдавати ударів по українським об'єктам інфраструктури. Зокрема, вони застосовували ракети Х-59.

"Але це ще не все. Повітряні сили сьогодні відпрацювали досить хорошу ціль. Такі цілі у нас бувають не часто, але нам таки вдалося вразити один з найдорожчих ударних безпілотників типу "Форпост", - зазначив спікер.

За його словами, вартість такого дрону становить близько 7 млн доларів. Ціль знищила одеська зенітна ракетна бригада над Чорним морем.

Євлаш уточнив, що безпілотник може нести різне бойове навантаження і протягом тривалого часу виконувати бойові завдання вздовж лінії зіткнення.

Дрон є аналогом Bayraktar, оскільки він досить великий, може вести розвідку та нести дві ракети або інше озброєння для знищення наземних цілей.

Знищення "Форпосту"

Нагадаємо, востаннє інформація про знищення російського дрону "Форпост" з'являлася у відкритому доступі у вересні минулого року. Тоді про успішну роботу біля острова Зміїний заявляли Сили оборони Півдня.

Військові зазначали, що небезпека безпілотника полягає в тому, що, крім розвідки, він може вказувати цілі для ударів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса Черное море ППО Повітряні сили України Війна Росії проти України Дрони
NEWS
Україна має дрони з дальністю ураження понад 1000 км, - Федоров
Україна має дрони з дальністю ураження понад 1000 км, - Федоров
DAILY
Ярослав Юрчишин: Нема гарантії, що інформація в Telegram не видається спецслужбам РФ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Ярослав Юрчишин: Нема гарантії, що інформація в Telegram не видається спецслужбам РФ