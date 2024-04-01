Українські воїни знищили ворожий РЕБ "Житель" у Запорізькій області (відео)
Українські воїни в Запорізькій області виявили та вразили ворожу установку радіоелектронної боротьби "Житель".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Сил спеціальних операцій ЗС України.
Зазначається, що під час ведення розвідки на Запорізькому напрямку оператори 3-го окремого полку ССО виявили автоматизовану станцію постановки перешкод Р-330Ж "Житель".
На ворожу ціль оператори навели вогонь ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони.
"У результаті злагодженої роботи комплекс РЕБ "Житель" знищено", - написали військові.
Ситуація на фронті
Генштаб ЗСУ сьогодні повідомляв, що українські військові відбили 22 атаки противника на Новопавлівському напрямку, утримали позиції і відбили штурми окупаційних військ на Херсонському напрямку.
А втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 1 квітня, становлять 710 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 442 880 військових.
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