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Українські воїни знищили ворожий РЕБ "Житель" у Запорізькій області (відео)

Запорізька область, Понеділок 01 квітня 2024 15:20
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Українські воїни знищили ворожий РЕБ "Житель" у Запорізькій області (відео) Архівне фото: Українські воїни знищили ворожий РЕБ "Житель" (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Українські воїни в Запорізькій області виявили та вразили ворожу установку радіоелектронної боротьби "Житель".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Сил спеціальних операцій ЗС України.

Зазначається, що під час ведення розвідки на Запорізькому напрямку оператори 3-го окремого полку ССО виявили автоматизовану станцію постановки перешкод Р-330Ж "Житель".

На ворожу ціль оператори навели вогонь ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони.

"У результаті злагодженої роботи комплекс РЕБ "Житель" знищено", - написали військові.

Ситуація на фронті

Генштаб ЗСУ сьогодні повідомляв, що українські військові відбили 22 атаки противника на Новопавлівському напрямку, утримали позиції і відбили штурми окупаційних військ на Херсонському напрямку.

А втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 1 квітня, становлять 710 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 442 880 військових.

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