Госбюджет-2020 и новые аудиозаписи по делу MH17: новости за 14 ноября

Коллаж РБК-Украина

Рада приняла госбюджет-2020, обнародован новый разговор боевиков по делу MH17, бывшего нардепа Александра Онищенко экстрадируют из Испании в Украину. Подробнее о том, что произошло в четверг, 14 ноября, - в материале РБК-Украина

Рада приняла госбюджет-2020

Верховная рада Украины на пленарном заседании 14 ноября приняла закон о госбюджете-2020 в целом. Соответствующее решение поддержали 280 нардепов.

РБК-Украина приводит основные показатели главного финансового документа на следующий год.

Дело MH17: следствие обнародовало новый разговор боевиков (аудио)

Международная следственная группа (JIT) обнародовала записи разговора одного из боевиков с неустановленным лицом в начале июля 2014 года, незадолго до катастрофы рейса MH17.

Так, JIT обнародовала разговор боевика, который представился "комендантом Макеевки", с неидентифицированным лицом, выше по статусу. Неустановленное лицо сообщило боевику, что "сюда прибывают люди с полномочиями от Шойгу (министр обороны России - ред.), и всех местных полевых командиров выбрасывают из подразделений".

Онищенко экстрадируют из Испании в Украину в декабре

Бывшего народного депутата Александра Онищенко должны экстрадировать в Украину из Испании, где он скрывается от следствия. Об этом сообщил глава Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник, передает РБК-Украина. По его словам, Онищенко проиграл все судебные процессы в Испании и есть решение о его экстрадиции в Украину.

Также арестованы деньги Онищенко на счету в эстонском банке.

Путин предложил развести войска по всей линии соприкосновения на Донбассе

Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил развести войска вдоль всей линии разграничения на Донбассе. Об этом он заявил во время выступления по итогам саммита БРИКС.

По словам российского президента, необходимо развести войска вдоль всей линии соприкосновения на Донбассе. Путин подчеркнул, что осуществить разведение войск на всей линии разграничения надо как можно быстрее.

Пристайко допускает выход Украины из минских договоренностей

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявляет, что Киев допускает возможность выхода из минских договоренностей. Об этом он заявил в интервью BBC.

Министр отметил, что такое решение может быть принято, если этот процесс "будет идти бесконечно". Он добавил, что первый шаг к такому решению может быть сделан после нормандского саммита.

Трамп показал республиканцам стенограмму первого разговора с Зеленским, - CNN

Президент США Дональд Трамп показал сенаторам Республиканской партии стенограмму первого разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским. Такую информацию американскому телеканалу CNN сообщил республиканец сенатор Кевин Крамер.

Крамер назвал расшифровку "короткой", состоящей примерно из одной страницы "реального текста". Он охарактеризовал содержание звонка следующим образом: "Трамп: "Поздравляю, вы провели отличную кампанию". Зеленский: "О, спасибо, господин президент, я с нетерпением жду сотрудничества с вами", - цитирует CNN слова сенатора.

Россия летом отрабатывала ракетный удар по Одессе, - командующий ВМС

Командующий Военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что российские стратегические бомбардировщики Ту-22М3 отрабатывали этим летом нанесение ракетного удара по Одессе. По его словам, российские самолеты провели провокационные учения 10 июля. Военные РФ осуществили условный пуск в 60 км от Одессы, после чего повернули в сторону Босфора.

Воронченко также сообщил, что за 5 лет аннексиии Крыма количество кораблей Черноморского флота РФ выросло с 34 до 49, в том числе подводных лодок - с одной до семи.

Задержания мужа нардепа Скороход: в ГПУ прокомментировали ситуацию

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) назвала причины задержания мужа нардепа от "Слуги народа" Анны Скороход Алексея Алякина.

Так, в связи с высказыванием Скороход о том, что ее муж был задержан из-за ее позиции во время голосование за законопроект о рынке земли, в ГПУ дали разъяснение, и напомнили, что Алякина уже задерживали в августе 2018 года. В частности, сообщается, что мужчина находится в международном розыске для привлечения к уголовной ответственности по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах.

Синоптики дали прогноз на зиму

Погода в Украине зимой 2019-2020 будет довольно капризной. Синоптики считают, что оттепели с дождями и мокрым снегом будут чередоваться с сильными морозами.

По прогнозам специалистов, декабрь выдастся довольно мягким зимним месяцем, который продолжит тенденцию аномальной осени 2019. А вот в начале января могут ударить крепкие морозы.