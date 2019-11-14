Суд арестовал полмиллиона евро Онищенко

Фото: Александр Онищенко (УНИАН)

Арестованы деньги Онищенко на счету в эстонском банке

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) арестовал полмиллиона евро бывшего народного депутата Александра Онищенко. Об этом говорится в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

Сообщается, что накануне в суде прошло заседание по "газовому делу", в котором обвиняемыми проходят Онищенко и его финансовый директор. На суде прокурор САП попросил арестовать деньги бывшего нардепа на счетах в Эстонии и России.

"Как было установлено следствием, 20 сентября 2019 бывший депутат провел сделку по переводу со своего российского счета на счет в эстонском банке 500 000 евро", - говорится в сообщении.

Суд удовлетворил ходатайства в полном объеме.

Напомним, ранее директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что Онищенко экстрадируют в Украину в декабре. По его словам, бывший народный депутат проиграл суды в Испании и не получил политическое убежище. Сам Онищенко на своей странице в Facebook заявил, что его экстрадиция возможна лишь после соответствующего решения правительства Испании.

Отметим, в августе Онищенко заявлял о планах вернуться в Украину.