Депутат от "Слуги народа" заявила о задержании ее мужа

Фото: Анна Скороход (facebook.com/sluganarodu skorokhod 93)

Правоохранители задержали Алексея Алякина

Украинские правоохранители задержали мужа нардепа от "Слуги народа" Анны Скороход. Об этом она заявила с трибуны Верховной рады, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Скороход, основанием для задержания мужа стала заявка из Российской Федерации по поводу его выдачи в 2017 году.

"Его задержал Печерский райотдел. И переместили... Будет в течении 72-х часов суд. Его задержали на основании того, что была заявка из РФ по поводу его выдачи в РФ 2017-го года. Там уголовное дело. У него был большой бизнес в РФ, потом бизнес был отжат. Чтобы человек не мог вернуться, завели дело. Еще его обвиняют по банковской сфере", - заявила Скороход.

"Мого чоловiка затримали за голосування проти ринку землi", депутат "Слуги Народа" Опубліковано Yan Dobronosov Четвер, 14 листопада 2019 р.

По ее словам, задержание ее мужа Алексея Алякина состоялось из-за того, что она не проголосовала за открытие рынка земли.

"Не было никаких претензий сколько лет, а когда я жму красную кнопку - ко мне притензии. Я не говорю, что мне не нравится политика партии. Я говорю о том, что надо прислушиваться и к мнению меньшинства, и при этом не совершать эти действия. Не совершать прессинг, не угрожать за то, что я голосую не так", - заявила Скороход.

Напомни, законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения под номером 2178-10 был принят Верховной радой за основу 13 ноября. Его поддержали 240 депутатов, проголосовали против 52 депутата, воздержались 57 депутатов.

РБК-Украина обратилась за комментариями в Специализированную антикоррупционную прокуратуру, Нацполицию, НАБУ, Генпрокуратуру и СБУ, однако в пресс-службах этих ведомств пока не знают о задержании Алякина.

В 2011-2012 годах Алякин считался основным владельцем подмосковного банка "Пушкино", который по своим активам входил во вторую сотню российских банков. В сентябре 2013 года у банка отозвали лицензию. До краха банк привлек 24 млрд российских рублей частных вкладов.

В 2013 году Алякин объявил себя банкротом в России, его задолженность перед кредиторами достигала 0,5 млрд рублей. В декабре 2015 года российский суд санкционировал его заочный арест и объявил в международный розыск по обвинению в хищении средств банка "Пушкино". Кроме того, в мае 2016 года его бывшая жена потребовала взыскать алименты на сумму более 1 млрд рублей.