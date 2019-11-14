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Депутат от "Слуги народа" заявила о задержании ее мужа

Новости » Политика     14.11.2019 - 13:25
Депутат от "Слуги народа" заявила о задержании ее мужа
Фото: Анна Скороход (facebook.com/sluganarodu skorokhod 93)

Правоохранители задержали Алексея Алякина

Украинские правоохранители задержали мужа нардепа от "Слуги народа" Анны Скороход. Об этом она заявила с трибуны Верховной рады, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Скороход, основанием для задержания мужа стала заявка из Российской Федерации по поводу его выдачи в 2017 году.

"Его задержал Печерский райотдел. И переместили... Будет в течении 72-х часов суд. Его задержали на основании того, что была заявка из РФ по поводу его выдачи в РФ 2017-го года. Там уголовное дело. У него был большой бизнес в РФ, потом бизнес был отжат. Чтобы человек не мог вернуться, завели дело. Еще его обвиняют по банковской сфере", - заявила Скороход.

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Опубліковано Yan Dobronosov Четвер, 14 листопада 2019 р.

По ее словам, задержание ее мужа Алексея Алякина состоялось из-за того, что она не проголосовала за открытие рынка земли.

"Не было никаких претензий сколько лет, а когда я жму красную кнопку - ко мне притензии. Я не говорю, что мне не нравится политика партии. Я говорю о том, что надо прислушиваться и к мнению меньшинства, и при этом не совершать эти действия. Не совершать прессинг, не угрожать за то, что я голосую не так", - заявила Скороход.

Напомни, законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения под номером 2178-10 был принят Верховной радой за основу 13 ноября. Его поддержали 240 депутатов, проголосовали против 52 депутата, воздержались 57 депутатов.

РБК-Украина обратилась за комментариями в Специализированную антикоррупционную прокуратуру, Нацполицию, НАБУ, Генпрокуратуру и СБУ, однако в пресс-службах этих ведомств пока не знают о задержании Алякина.

В 2011-2012 годах Алякин считался основным владельцем подмосковного банка "Пушкино", который по своим активам входил во вторую сотню российских банков. В сентябре 2013 года у банка отозвали лицензию. До краха банк привлек 24 млрд российских рублей частных вкладов.

В 2013 году Алякин объявил себя банкротом в России, его задолженность перед кредиторами достигала 0,5 млрд рублей. В декабре 2015 года российский суд санкционировал его заочный арест и объявил в международный розыск по обвинению в хищении средств банка "Пушкино". Кроме того, в мае 2016 года его бывшая жена потребовала взыскать алименты на сумму более 1 млрд рублей.

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