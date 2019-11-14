ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Россия летом отрабатывала ракетный удар по Одессе, - командующий ВМС

Новости » Политика     14.11.2019 - 16:53
Россия летом отрабатывала ракетный удар по Одессе, - командующий ВМС
Фото: Игорь Воронченко (mil.gov.ua)

По его словам, в постоянной готовности к вторжению в Украину находятся 28-30 батальонных тактических групп

Командующий Военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что российские стратегические бомбардировщики Ту-22М3 отрабатывали этим летом нанесение ракетного удара по Одессе. Об этом он рассказал на третьей международной конференции по морской безопасности стран Причерноморского региона, сообщает "Думская".

По его словам, российские самолеты провели провокационные учения 10 июля. Военные РФ осуществили условный пуск в 60 км от Одессы, после чего повернули в сторону Босфора.

Воронченко также сообщил, что за 5 лет аннексиии Крыма количество кораблей Черноморского флота РФ выросло с 34 до 49, в том числе подводных лодок - с одной до семи.

"При помощи противокорабельных систем Россия контролирует всю акваторию Черного моря. Зенитные комплексы С-400, базирующиеся в Крыму, отслеживают воздушные цели на удалении до 600 км и способны поражать их на дальности 240 км", - сказал он.

Кроме того, РФ регулярно испытывает новейшие образцы вооружения, в частности недавно проводились пуски ракеты-торпеды.

"В постоянной готовности к вторжению в Украину находится 28-30 батальонных тактических групп", - отметил Воронченко.

Он также подчекнул, что ситуация в Азовском море остается напряженной. Из-за блокирования движения судов в Керченском проливе только за этот год порты Мариуполя и Бердянска потеряли 43% доходов.

Напомним в конце октября российский самолет нарушил границу Эстонии. В связи с инцидентом в МИД Эстонии был вызван посол России, которому была вручена соответствующая нота.

Также РБК-Украина писало, что истребители бельгийских военно-воздушных сил перехватили российские стратегические бомбардировщики Ту-160 Blackjack в воздушном пространстве НАТО.

США призвали Россию вернуть захваченные в Керченском проливе судна Финансово-экономические отношения с Россией невозможны, - Загороднюк
Новости Украины Российская ФедерацияОдесса
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь