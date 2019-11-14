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Рада приняла госбюджет-2020

Новости » Политика     14.11.2019 - 14:09
Рада приняла госбюджет-2020
Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

Госбюджет-2020 принят во втором чтении и в целом

Верховная рада Украины на пленарном заседании 14 ноября приняла закон о госбюджете-2020 в целом. Соответствующее решение поддержали 280 нардепов, передает корреспондент РБК-Украина.

После выступлений представителей фракций, большинство которых выступили против законопроекта, документ был принят.

"За - 280. Решение принято, бюджет принят", - объявил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

После одобрения законопроекта о бюджете-2020 в целом президент Украины Владимир Зеленский должен подписать его в течение 15 дней.

Основные показатели

Доходы бюджета-2020 определены в сумме 1,09 трлн гривен, расходы - 1,18 трлн гривен. Предельный объем дефицита бюджета установлен на отметке 94,275 млрд гривен.

Законом определен на 31 декабря 2020 предельный объем госдолга в сумме 2,045 трлн гривен и предельный объем гарантированного государством долга в сумме 318 млрд гривен.

Прожиточный минимум в 2020 году установлен с 1 января 2020 года - 2027 гривен, с 1 июля - 2118 гривен, с 1 декабря - 2189 гривен.

Отметим, перед голосованием за проект бюджета-2020 народные депутаты поддержали правку в Бюджетный кодекс, согласно которой акцизный налог с топлива в следующем году останется на местах. Таким образом, в Дорожный фонд миллиардные сборы будут идти напрямую только с 2021 года. Речь идет о сумме около 7,7 млрд гривен.

В целом же из окончательной редакции закона об изменениях в Бюджетный кодекс исключили сокращение объема Фонда регионального развития и новые положения по остаткам средств специального фонда бюджета. В то же время внесены изменения для выплат социальных пособий непосредственно из государственного бюджета вместо местных бюджетов.

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