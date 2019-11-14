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Путин предложил развести войска по всей линии соприкосновения на Донбассе

Новости » Политика     14.11.2019 - 22:10
Путин предложил развести войска по всей линии соприкосновения на Донбассе
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Путин отметил, что разведение нужно осуществить как можно быстрее

Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил развести войска вдоль всей линии разграничения на Донбассе. Об этом он заявил во время выступления по итогам саммита БРИКС.

По словам российского президента, необходимо развести войска вдоль всей линии соприкосновения на Донбассе. Путин подчеркнул, что осуществить разведение войск на всей линии разграничения надо как можно быстрее.

"Понимаете, по всей линии надо развести (войска - ред.), так, чтобы хотя бы пушки не стреляли, чтобы люди не гибли. Это точно надо сделать и как можно быстрее", - сказал президент России.

Напомним, ранее наблюдатели СММ ОБСЕ подтвердили завершение процесса разведения сил и средств на участке №3 в районе населенного пункта Петровское на Донбассе. В среду, 13 ноября, миссия ОБСЕ получила сообщения о завершении разведения от украинского МИД и представителей незаконных вооруженных формирований.

Также РБК-Украина писало, что Соединенные Штаты приветствовали завершение разведения сил в районе Петровского на Донбассе. Кроме того, в американском посольстве призвали Москву к сотрудничеству с Киевом для достижения прогресса в урегулировании ситуации на Донбассе и восстановления территориальной целостности Украины.

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