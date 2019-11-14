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Онищенко экстрадируют из Испании в Украину в декабре

Новости » Общество     14.11.2019 - 10:59
Онищенко экстрадируют из Испании в Украину в декабре
Фото: Александр Онищенко (РБК-Украина)

Онищенко проиграл все суды в Испании

Бывшего народного депутата Александра Онищенко должны экстрадировать в Украину из Испании, где он скрывается от следствия. Об этом сообщил глава Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник, передает РБК-Украина.

По его словам, Онищенко проиграл все судебные процессы в Испании и есть решение о его экстрадиции в Украину.

"Онищенко возвращается, ну почти вернулся в Украину. Почему? Потому что он проиграл все суды на территории Испании - и в части экстрадиции, и в части признания его политическим беженцем. Есть определенная ориентировочная дата - это декабрь 2019 года. Конечно, что-то еще может произойти, но суды он проиграл. Поэтому есть решение о его экстрадиции", - сказал Сытник.

Отметим, сам Онищенко на своей странице в Facebook заявил, что его экстрадиция возможна лишь после соответствующего решения правительства Испании.

"В решении моего суда написано, что меня могут экстрадировать только с согласия Кабинета министров Испании. Суд по экстрадиции был в марте 2017 года и три года Кабмин так ничего и не подписал", - сообщил Онищенко.

Напомним, в феврале 2019 года в суд был направлен обвинительный акт в отношении бывшего народного депутата Украины Александра Онищенко, которого обвиняют в организации "газовой схемы".

Ранее РБК-Украина писало, что в конце августа НАБУ завершило расследование в отношении матери Онищенко в рамках "газового дела". Ее подозревают в участии в хищении средств во время добычи и продажи газа. До этого, в июле, мать экс-нардепа задержали в аэропорту "Борисполь".

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Новости Украины НАБУАлександр Онищенкоэкстрадиция
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