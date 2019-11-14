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Трамп показал республиканцам стенограмму первого разговора с Зеленским, - CNN

Новости » Политика     14.11.2019 - 22:50
Трамп показал республиканцам стенограмму первого разговора с Зеленским, - CNN
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/whitehouse)

Один из сенаторов отметил, что стенограмма очень короткая

Президент США Дональд Трамп показал сенаторам Республиканской партии стенограмму первого разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает CNN.

Такую информацию американскому телеканалу сообщил республиканец сенатор Кевин Крамер. Он сказал, что вместе с сенатором партии Тедом Крузом, Майком Энзи, Стивом Дэйнсом, Деб Фишер и Беном Сассом были среди тех, кто присутствовал сегодня, 14 ноября, на встрече с президентом в Белом доме.

Трамп ссылался на звонок "пару раз", сказал Крамер, а затем спросил сенаторов, хотят ли они его увидеть. Крамер назвал расшифровку "короткой", состоящей примерно из одной страницы "реального текста". Он охарактеризовал содержание звонка следующим образом:

"Трамп: "Поздравляю, вы провели отличную кампанию". Зеленский: "О, спасибо, господин президент, я с нетерпением жду сотрудничества с вами", - цитирует CNN слова сенатора.

Он также сказал, что в этом тексте не упоминалось о помощи Украине или поддержке Украины со стороны США.

Напомним, ранее Трамп уже заявлял, что готов опубликовать еще одну стенограмму телефонных переговоров с Зеленским. Трамп говорил о телефонном разговоре с Зеленским, во время которого поздравил его с победой на президентских выборах.

Как изветно, Трамп всего провел два телефонных разговора с Зеленским. Стеннограмма июльского разговора была опубликована ранее.

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