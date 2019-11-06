Госбюджет-2020 и дело об импичменте Трампу: новости за 5 ноября

Коллаж РБК-Украина

В Раду внесли доработанный проект госбюджета-2020, в США появляются новые данные в деле об импичменте Трампа, в центре Киева прорвало трубу с горячей водой. Подробнее о том, что произошло во вторник, 5 ноября, - в материале РБК-Украина

В Раду внесли доработанный проект госбюджета-2020

В Верховной раде зарегистрировали законопроект №2000 "О Государственном бюджете Украины на 2020 год". В проекте бюджета-2020 закладывается повышение минимальной зарплаты до 4 723 гривен. На выплату льгот и жилищных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг в денежной форме было предусмотрено 47,6 млрд грн, что на 7,4 млрд грн меньше, чем в 2019 году.

РБК-Украина разбиралось с основными показателями, заложенными с учетом обновленного макропрогноза.

Зеленский распорядился начать подготовку к введению рынка земли

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился до конца года начать подготовку к введению рынка земли. Ранее Комитет Верховной рады по вопросам аграрной и земельной политики принял решение по этому законопроекту.

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", большинство украинцев выступает против отмены моратория на продажу земли.

В США опубликовали стенограммы показаний еще двух свидетелей по делу об импичменте Трампа

Комитеты Конгресса Соединенных Штатов Америки опубликовали еще две стенограммы, полученных в рамках расследования по вопросу об импичменте президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Конгресса.

Во вторник, 5 ноября, были опубликованы расшифровки показаний бывшего специального представителя США по Украине Курта Волкера и посла США в ЕС Гордона Сондленда.

В центре Киева прорвало трубу с горячей водой (фото, видео)

Во вторник, 5 ноября, в центре Киева прорвало трубу с горячей водой на перекрестке ул. Саксаганского и Шота Руставели. Как видно на видео, в яму, образовавшуюся в результате прорыва трубы, упал автомобиль. Движение в центре Киева было осложнено (фото, видео).

В Украине объявили штормовое предупреждение

Погода в Украине 6 ноября ухудшится, на всей территории объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам Украинского гидрометцентра, 6 ноября в Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Кроме того, в Закарпатской и Ивано-Франковской областях ночью и утром пройдут сильные дожди.

Основатель Blackwater ведет переговоры о покупке "Мотор Сич", - WSJ

Основатель американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс ведет переговоры о покупке украинского объединения "Мотор Сич". Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

Сообщается, что Вашингтон продолжает попытки не допустить перехода украинского производителя двигателей для авиационной техники под контроль Китая. По данным WSJ, президент США Дональд Трамп поручил Принсу вести переговоры о приобретении "Мотор Сич".

Убийство мальчика в Переяславе-Хмельницком: в ГБР воссоздали хронологию событий

Следователи Государственного бюро розслудувань (ГБР) воссоздали хронологию событий 31 мая, когда сотрудники полиции застрелили 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова в Переялав-Хмельницком. Во время расследования происшествия было проведено 20 экспертиз, 53 допросы свидетелей и подозреваемых и девять осмотров места событий. Причастным к убийству 5-летнего ребенка объявили о подозрении

В Украине откажутся от групп инвалидности: что теперь будет

В Украине правительство намерено отказаться от существующей еще со времен СССР системы градации инвалидности - вместо этого планируют перейти к действующему в Евросоюзе Международному классификатору функциональности (МКФ). Теперь социальная политика в отношении людей с инвалидностью и выплаты для них будут строиться не на группах, как ранее, а на расчете процента потери трудоспособности. Такой метод рекомендован Всемирной организацией здравоохранения.

Квартал показал уникальные архивные фото Зеленского

В сети появились уникальные архивные фотографии президента Украины Владимира Зеленского, которые были сделаны во время выступления команды КВН "Запорожье-Кривой Рог. Транзит", а также во время посиделок с участниками команды. Как отметили в коллективе "Квартал 95", 5 ноября – это день рассмотрения старых фотографий.