Держбюджет-2020 і справа про імпічмент Трампу: новини за 5 листопада

Колаж РБК-Україна

У Раду внесли доопрацьований проект держбюджету-2020 року, в США з'являються нові дані у справі про імпічмент Трампа, в центрі Києва прорвало трубу з гарячою водою. Детальніше про те, що сталося у вівторок, 5 листопада, - у матеріалі РБК-Україна

У Раду внесли доопрацьований проект держбюджету-2020

У Верховній раді зареєстрували законопроект №2000 "Про Державний бюджет України на 2020 рік". У проекті бюджету-2020 закладається підвищення мінімальної зарплати до 4 723 гривень. Таким чином, мінімальна зарплата зросте на 550 гривень. На виплату пільг і житлових субсидій на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі було передбачено 47,6 млрд грн, що на 7,4 млрд грн менше, ніж у 2019 році.

РБК-Україна розбиралося з основними показниками, закладеними з урахуванням оновленого макропрогнозу.

Зеленський розпорядився почати підготовку до запровадження ринку землі

Президент України Володимир Зеленський розпорядився до кінця року розпочати підготовку до запровадження ринку землі. Раніше Комітет Верховної ради з питань аграрної та земельної політики прийняв рішення щодо цього законопроекту.

Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", більшість українців виступає проти скасування мораторію на продаж землі.

У США опублікували стенограми показань двох свідків у справі про імпічмент Трампа

Комітети Конгресу Сполучених Штатів Америеи опублікували ще дві стенограми, отримані в рамках розслідування з питання про імпічмент президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Конгресу.

У вівторок, 5 листопада, були опубліковані розшифровки свідчень колишнього спеціального представника США по Україні Курта Волкера і посла США в ЄС Гордона Сондленда.

У центрі Києва прорвало трубу з гарячою водою

У вівторок, 5 листопада, у центрі Києва прорвало трубу з гарячою водою на перехресті вул. Саксаганського та Шота Руставелі. Як видно на відео, у яму, що утворилася в результаті прориву труби, впав автомобіль. Рух у центрі міста було ускладнено (фото, видео).

В Україні оголосили штормове попередження

Погода в Україні завтра, 6 листопада, погіршиться, на всій території оголошено штормове попередження. За прогнозами Українського гідрометцентру, 6 листопада в Україні очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Крім того, в Закарпатській і Івано-Франківській областях вночі та вранці пройдуть сильні дощі.

Засновник Blackwater веде переговори про купівлю "Мотор Січ", - WSJ

Засновник американської приватної військової компанії Blackwater Ерік Прінс веде переговори про купівлю українського об'єднання "Мотор Січ". Про це пише видання The Wall Street Journal.

Повідомляється, що Вашингтон продовжує спроби не допустити переходу українського виробника двигунів для авіаційної техніки під контроль Китаю. За даними WSJ, президент США Дональд Трамп доручив Прінсу вести переговори про придбання "Мотор Січ".

Вбивство хлопчика в Переяслав-Хмельницькому: у ДБР відтворили хронологію подій

Слідчі Державного бюро розслудувань (ДБР) відтворили хронологію подій 31 травня, коли співробітники поліції застрелили 5-річного хлопчика Кирила Тлявова у Переялав-Хмельницькому. Під час розслідування події було проведено 20 експертиз, 53 допити свідків та підозрюваних та девять оглядів місця подій. Причетним до вбивства дитини оголосили про підозру

В Україні відмовляться від груп інвалідності: що тепер буде

В Україні уряд має намір відмовитися від існуючої ще з часів СРСР системи градації інвалідності - замість цього планують перейти до діючого в Євросоюзі Міжнародного класифікатора функціональності (МКФ). Тепер соціальна політика щодо людей з інвалідністю та виплати для них будуватимуться не на групах, як раніше, а на розрахунку відсотка втрати працездатності. Такий метод рекомендований Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

Квартал показав унікальні архівні фото Зеленського

У мережі з'явилися унікальні архівні фотографії президента України Володимира Зеленського, які були зроблені під час виступу команди КВК "Запоріжжя-Кривий Ріг. Транзит", а також під час посиденьок з учасниками команди. Фото опублікували на сторінці "Квартал 95" в Instagram. Як зазначили в колективі "Квартал 95", 5 листопада – це день розгляду старих фотографій.