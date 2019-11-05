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Бюджет-2020: основные показатели

Новости » Политика     05.11.2019 - 12:21
Бюджет-2020: основные показатели
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Проект бюджета-2020 подготовлен с учетом нового макропрогноза

Украинское правительство презентовало подготовленный ко второму чтению законопроект о госбюджете-2020. РБК-Украина разбиралось с основными показателями, заложенными с учетом обновленного макропрогноза.

Кабмин сокращает расходы на органы власти

Презентация бюджета-2020 началась с выступления премьер-министра Украины Алексея Гончарука, который заявил, что расходы на обслуживание правительства и центральных органов исполнительной власти будут сокращены на 10%.

Бюджет-2020: основные показатели

Фото: расходы на чиновничий аппарат

Расходы на медицину вырастут на 15 млрд гривен

В бюджет-2020 закладываются расходы на медицину в размере 113,3 млрд гривен, что на 15,1 млрд больше, чем в 2019 году.

"В следующем году мы в качестве приоритета обратим внимание на экстренную помощь. Система сейчас не эффективна. Статистика, которую мы видим - пугает. Мы эту ситуацию переломим, предусмотрели для этого необходимые ресурсы. Мы запланировали ресурсы на приобретение карет скорой помощи и на отделения экстренной помощи. Мы планируем закупить или передать в больницы 470 карет скорой помощи и минимум 25 отделений по одной в каждой области", - подчеркнул Гончарук.

Фото: расходы на медицину

Пенсии повысят, но незначительно

Пенсии в 2020 году будут проиндексированы, однако фактически повышение будет незначительным. По словам Гончарука, для этого необходимы ресурсы и быстрый рост экономики. В целом на пенсии с индексацией выделят 173 млрд гривен. Кроме того, на 670 гривен поднимут выплаты пенсионерам старше 80 лет.

Бюджет-2020: основные показатели

Фото: расходы на социальное обеспечение

Минимальная зарплата будет расти

Повышение минимальной зарплаты в 2020 году планируется до 4 723 гривен. Это на 550 гривен больше чем в 2019 году (4 173 гривны). Отметим, данный показатель не пересматривался при подготовке бюджета-2020 ко второму чтению.

Кабмин все-таки поднимет зарплаты учителям

Ко второму чтению проекта бюджета-2020 правительство предлагает повысить расходы на заработные платы учителей на 3,75 млрд гривен. Кроме того, как отметила министр финансов Оксана Маркарова, еще 3,5 млрд гривен выделят на опорные школы.

Субсидии урежут, как и планировалось

Расходы на субсидии сохранили на уровне 48 млрд гривен, что на 7 млрд меньше, чем в 2019 году. В то же время министр социальной политики Украины Юлия Соколовская подчеркнула, что этой суммы хватит на субсидии всем, кто в ней нуждается.

Расходы на безопасности и оборону

Еще одна значительная статья расходов закладывается в размере 5,45% процентов от прогнозируемого ВВП - 245,8 млрд гривен. По словам министра обороны Украины Андрея Загороднюка, только на оборону выделяется 3% ВВП или 136 млрд гривен.

Далее расходы делятся следующим образом

  • бюджет Минобороны - 116,1 млрд гривен;
  • госгарантии на закупку вооружений и техники - 9 млрд гривен;
  • бюджет Спецслужбы транспорта - 1,4 млрд гривен;
  • бюджет Главного управления разведки - 3,5 млрд гривен.

Кроме того, на оборону направят часть средств Минэкономики (2,4 млрд гривен).

Прогноз курса доллара улучшили

Средний курс гривны к доллару в 2020 году составит 27 грн/доллар. При этом в первом чтении проекта бюджета закладывался курс 28,2 грн/доллар. Отметим, курс изменили на основании обновленного макропрозноза.

Местные выборы обойдутся в 2 млрд гривен

Местные выборы в 2020 году, предположительно, обойдутся в 2 млрд 154 млн гривен. По словам министра финансов Украины Оксаны Маркаровой, эти расходы не пересматривали ко второму чтению, и их должно быть достаточно для проведения выборов.

Легализация игорного бизнеса

Украинское правительство надеется, что уже в следующем году бюджет сможет получить 3 млрд гривен от легализации игорного бизнеса. Премьер Алексей Гончарук уверяет, что в стране появится "нормальная система" игорного бизнеса.

Кроме того, Кабмин рассчитывает на 12 млрд гривен от приватизации.

Бюджет-2020: основные показатели

Фото: драйверы инвестиций

Строительство дорог и развитие инфраструктуры

На развитие инфраструктуры в 2020 году закладываются рекордные 73,7 млрд гривен. Из них 38 млрд пойдут на ремонт и строительство дорог. В Кабмине также заверяют, что сосредоточатся на поиске инвесторов для развития инфраструктуры украинских аэропортов.

Бюджет-2020: основные показатели

Фото: расходы на инфраструктуру

Расходы на внешнеполитическую деятельность

В бюджет-2020 заложено увеличение расходов на расширение дипломатического и консульского присутствия, в частности, вырастет число украинских консулов за рубежом. На защиту прав украинцев за границей выделяется 64,6 млн гривен, расходы на суды против России составят 183,3 млн гривен, взносы в международные организации - 640,2 млн гривен.

Фото: расходы на внешнеполитическую деятельность (facebook.com/UkraineMFA)

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