ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский распорядился начать подготовку к введению рынка земли

Новости » Политика     05.11.2019 - 18:23
Зеленский распорядился начать подготовку к введению рынка земли
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Минэкономики до 31 декабря подготовиться к введению рынка земли

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился до конца года начать подготовку к введению рынка земли. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

По словам президента, Министерство экономики до 31 декабря должно подготовиться к введению рынка земли.

"Создать электронный реестр инженеров-землеустроителей и предоставить им право осуществлять государственную регистрацию этой земли. Обнародовать 100% решений о предоставлении разрешений на снятие и перенесение плодородного слоя почвы и нормативно закрепить ведения документации по землеустройству исключительно в электронной форме", - заявил Зеленский.

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", большинство украинцев выступает против отмены моратория на продажу земли.

Напомним, Комитет Верховной рады по вопросам аграрной и земельной политики принял решение по законопроекту о рынке земли.

"По результатам рассмотрения вопросов повестки дня принято следующее решение: рекомендовать Верховной раде Украины принять за основу проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения, поданный народными депутатами Украины Сольским М.Т., Никитиной М.В., Нагаевским А.С., Богданцем А.В., Шол М.В. и другими (рег. № 2178-10 от 10.10.2019)", - сказано в сообщении.

На подпись Зеленскому передали закон о запрете устанавливать заборы вокруг водоемов Зеленский подписал закон о классификации радиоактивных отходов
Новости Украины Владимир Зеленскийприватизация
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь