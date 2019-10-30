Большинство украинцев против отмены моратория на продажу земли

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Против отмены моратория выступают 53% украинцев

Большинство граждан Украины продолжает выступать против отмены моратория на продажу земли, при этом за два месяца выросла поддержка продажи земель фермерам и государственным компаниям. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

По данным опроса, 53% украинцев поддерживают отмену моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения, в то же время 31% - поддерживают. Уточняется, что среди последних почти половина - это владельцы паев, которые обрабатывают их самостоятельно.

Также сообщается, что более половины в целом поддерживают введение рынка земли: из них 22% за открытие рынка как можно быстрее, 10% за то, чтобы это было через год, 21% - через несколько лет. Наряду с этим 28% против введения рынка земли вообще когда-либо.

В то же время, большинство (69%) против разрешения иностранцам покупать землю. А 68% опрошенных считают, что в случае открытия рынка, земли можно продавать фермерам, которые работают на ней, 61% - всем гражданам Украины, около 40% - государственным компаниям и украинским агрохолдингам.

"За последние два месяца выросла лояльность к фермерам, гражданам Украины и государственным компаниям. Важно, что молодежь более лояльна ко всем возможным субъектам рынка", - отмечают социологи.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после отмены моратория на продажу земли на некоторое время необходимо закрыть доступ к покупке земли для иностранцев.

Отметим, в начале октября Верховная рада включила в повестку дня закон о рынке земли.