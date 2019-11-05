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Бюджет-2020: минимальная зарплата вырастет на 550 гривен

Новости » Экономика     05.11.2019 - 12:08
Бюджет-2020: минимальная зарплата вырастет на 550 гривен
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Минимальная зарплата достигнет 4 723 гривен

В проекте бюджета-2020 закладывается повышение минимальной зарплаты до 4 723 гривен. Соответствующий проект, подготовленный ко второму чтению, представил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает корреспондент РБК-Украина.

Согласно проекту, минимальная зарплата в 2020 году достигнет 4 723 гривен, что на 550 гривен больше чем в 2019 году (4 173 гривны). Отметим, правительство не изменило уровень минимальной зарплаты в следующем году перед вторым чтением.

Бюджет-2020: минимальная зарплата вырастет на 550 гривен

Фото: презентация бюджета-2020

Напомним, ранее сообщалось, что в проекте государственного бюджета на 2020 год заложены рекордные 73,7 млрд гривен на дорожную инфраструктуру. Также предполагается, что правительство займется поиском инвесторов для развития инфраструктуры вокруг аэропортов.

Кроме того, согласно проекту госбюджета, на социальную сферу выделено 293 млрд гривен. Из этой суммы 173 млрд предусмотрено на финансирование пенсий с учетом индексации.

Бюджет-2020 предусматривает повышение пенсий
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