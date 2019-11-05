В США опубликовали стенограммы показаний еще двух свидетелей по делу об импичменте Трампа

Фото: Конгресс США (maxpixel.net)

Стенограммы Курта Волкера и Гордона Сондленда опубликовали Комитеты Конгресса США

Комитеты Конгресса Соединенных Штатов Америеи опубликовали еще две стенограммы, полученных в рамках расследования по вопросу об импичменте президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Конгресса.

Сегодня, 5 ноября, были опубликованы расшифровки показаний бывшего специального представителя США по Украине Курта Волкера и посла США в ЕС Гордона Сондленда.

Отметим, что ранее публиковались лишь вступительные речи тех, кто свидетельствовал перед Конгрессом, а их ответы на вопросы оставались в тени.

Показания Курта Волкера

Показания Гордона Сондленда

17 октября Гордон Сондленд дал показания в Конгрессе США. По его словам, американский президент Дональд Трамп приказал ему, а также бывшему представителю США в Украине Курту Волкеру и министру энергетики Рику Перри привлечь Руди Джулиани к политике в отношении Украины. По его словам, Трамп был скептически настроен относительно реформ и борьбы с коррупцией в Украине.

22 октября Курт Волкер свидетельствовал в Конгрессе Соединенных Штатов. Он рассказал конгрессменам, что администрация Трампа поставила условием поддержки Украины публичное объявление президента Зеленского о расследовании относительно компании Burisma, в которой работал сын бывшего вицепрезидента США Джо Байдена.

Напомним, в понедельник, 4 ноября, Комитеты Конгресса США обнародовали стенограммы показаний бывшего посла США в Украине Мари Йованович и бывшего старшего советника госсекретаря Майкла Маккинли.