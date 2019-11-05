Фото с места происшествия (facebook.com/CHKyiv)

В яму провалился автомобиль

Во вторник, 5 ноября, в центре Киева прорвало трубу с горячей водой на перекрестке ул. Саксаганского и Шота Руставели. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киев Оперативный".

Асфальт поплавился как сыр на горячем бутерброде. Объезжайте. Перекрёсток Саксаганского и Шота Руставели Опубліковано Киев Оперативный Вівторок, 5 листопада 2019 р.

Как видно на видео, в яму, образовавшуюся в результате прорыва трубы, упал автомобиль. Также видно, что на месте работает спецтехника.

Фото с места происшествия (facebook.com/dtpukr)

Отметим, на данный момент движение в центре Киева осложнено. В частности, пробки образовались на ул. Жилянской, ул. Саксаганского, бульваре Тараса Шевченко, ул. Льва Толстого, ул. Короленковской, ул. Большая Васильковская, ул. Шота Руставели, в районе станций метро "Дворец спорта" и "Олимпийская". Также затруднено движение на бульваре Леси Украинки.

Напомним, аналогичный случай на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского случался в начале октября.

Трубу с горячей водой на улице Шота Руставели также прорвало в 2018 году. Давление воды тогда было настолько сильным, что на месте прорыва снесло авто, которое почти провалилось под землю. В результате инцидента было заблокировано движение троллейбусов и автобусов.

Также РБК-Украина писало, что в столице в Соломенском районе на центральной тепломагистрали на Чоколовском бульваре произошел порыв в тепловом коллекторе. В результате аварии без воды остались 750 домов.