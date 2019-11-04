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Опубликованы стенограммы показаний двух свидетелей по делу об импичменте Трампа

Новости » Политика     04.11.2019 - 21:00
Опубликованы стенограммы показаний двух свидетелей по делу об импичменте Трампа
Фото: Мари Йованович (РБК-Украина)

Стенограммы показаний Мари Йованович и Майкла Маккинли опубликовал Комитет по вопросам разведки

Комитеты Палаты представителей США, которые вели расследование по делу об импичменте президента Дональда Трампа, обнародовали стенограммы показаний бывшего посла США в Украине Мари Йованович и бывшего старшего советника госсекретаря Майкла Маккинли. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Комитета по вопросам разведки Палаты представителей.

Ранее в СМИ публиковались только вступительные речи тех, кто свидетельствовал перед Конгрессом, а их ответы на вопросы оставались в тени.

Так бывший посол США в Украине Мари Йованович рассказала, что узнала о попытке личного адвоката президента Руди Джулиани дискредитировать ее в конце 2018 года от неназванных "украинских чиновников". Она вспомнила лишь одно имя - главу МВД Арсена Авакова, который говорил ей о своей обеспокоенности возможным вовлечением Украины в политику Соединенных Штатов.

Йованович также сообщила о попытке Джулиани обойти запрет в выдаче визы США бывшему гепрокурору Украины Виктору Шокину, а посол США в ЕС Гордон Сондланд, к которому дипломатка обратилась за советом, сказал ей писать больше положительных твитов о Трампе.

В свою очередь Майкл Маккинли заявил об обеспокоенности участием американских дипломатических представительств в сборе "негативной политической информации во внутриполитических целях". После обнародования стенограммы телефонного разговора между Дональдом Трампа и Владимиром Зеленского 25 сентября Маккинли неоднократно призывал госсекретаря США Майка Помпео публично поддержать Йованович, но тот не реагировал на его обращение.

Напомним, в Белом доме США не видят оснований для импичмента Дональда Трампа. По словам администрации президента США, просьба Трампа возобновить расследование в отношении Байдена не является правонарушением и основанием для импичмента.

Кроме того, Белый дом запрещает сотрудникам давать показания в Конгрессе по делу об импичменте Трампа.

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