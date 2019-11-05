"Год без Кати" и новое разведение сил: новости за 4 ноября

Коллаж РБК-Украина

В Украине прошли акции "год без Кати", нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Луценко досрочно прекращает депутатские полномочия, разведение сил в Петровском анонсировали на 8 ноября. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 4 ноября - в материале РБК-Украина

Разведение сил в Петровском начнется 8 ноября, - штаб

Разведение сил в Петровском Донецкой области начнется 8 ноября 2019 года. Об этом на брифинге в Краматорске заявил командующий операции Объединенных сил (ООС) Владимир Кравченко, передают, корреспондент РБК-Украина. "Мы уже направили письмо в ОБСЕ. 7 ноября приступаем, 8 ноября - фактически разводимся, если не будет нарушен режим тишины", - отметил Кравченко.

Зеленский пообещал найти и наказать заказчиков нападения на Гандзюк

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал найти и наказать заказчиков нападения на активистку Екатерину Гандзюк. Об этом он написал на своей старничке в Telegram. Зеленский отреагировал на акции, посвященные годовщине смерти херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

"Год без Екатерины Гандзюк. Все заказчики будут найдены и наказаны. Обещаю", - написал президент Украины.

В России прокомментировали ноту Украины с требованием вернуть захваченные корабли

Российский сенатор из Крыма Сергей Цеков считает, что Украине придется признать "провокацию в Керченском проливе". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии". По его словам, после этого уже можно говорить об имуществе. "Украина, насколько мне известно, до сих пор публично не признала факт провокации, которая была устроена ею в Керченском проливе. Мне так думается, что как раз это следовало бы сделать", - заявил он.

Другой сенатор из аннексированного Крыма Ольга Ковитиди считает, что Украина "использует корабли для совершения политического демарша".

Опубликованы стенограммы показаний двух свидетелей по делу об импичменте Трампа

Комитеты Палаты представителей США, которые вели расследование по делу об импичменте президента Дональда Трампа, обнародовали стенограммы показаний бывшего посла США в Украине Мари Йованович и бывшего старшего советника госсекретаря Майкла Маккинли. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Комитета по вопросам разведки Палаты представителей.

Ранее в СМИ публиковались только вступительные речи тех, кто свидетельствовал перед Конгрессом, а их ответы на вопросы оставались в тени.

Луценко прекращает депутатские полномочия

Нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Луценко досрочно прекращает свои депутатские полномочия. "Состояние здоровья не дает мне возможности работать в полную силу, а отлеживаться за спинами команды не привыкла", - сообщила нардеп.

Как стало известно, у Ирины Луценко проблемы с сердцем. Ее муж и бывший генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что по этой причине он вернулся в Украину.

МИД Украины выразило протест из-за визита депутата РФ Журавлева в Золотое

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с незаконной поездкой депутата российской Госдумы Алексея Журавлева на оккупированную территорию Донбасса в Золотом. Об этом говорится в официальном комментарии МИД Украины.

МИД сообщили, что визит Журавлева на территорию временно оккупированной территории Украины в Луганской области был осуществлен с нарушением порядка пересечения государственной границы Украины.

"Нафтогаз" требует от "Газпрома" 11,8 млрд долларов компенсации, - Витренко

Директор Группы "Нафтогаз" Юрий Витренко рассказал о новых исковых требованиях компании к "Газпрому" в соответствии с иском, направленным в Стокгольмский арбитраж. Иск в Стокгольмский арбитраж "Нафтогаза" к "Газпрому" касается пересмотра тарифов с 13 марта 2018 года до 1 января 2020 года. Требуемая сумма компенсации из-за отказа применять новые тарифы составит 11,8 млрд долларов

Избран новый глава НКРЭКУ

Новым председателем Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), избран Валерий Тарасюк. Об этом говорится на сайте НКРЭКУ.

Сообщается, что соответствующее решение было принято новоизбранными членами НКРЭКУ путем тайного голосования.

Почти конец света: на Европу обрушился мощный шторм (видео)

Сильнейший шторм "Амели" обрушился на побережье Западной Европы. Шторм зацепил сразу три европейских страны. Как сообщают специалисты, скорость ветра достигает 163 км/в час, и буря обесточила уже почти 140 тысяч домов (фото и видео).

Украинка Магучих претендует на звание лучшей молодой легкоатлетки мира

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих, выступающая в дисциплине прыжков в длину, попала в мировую номинацию Восходящая звезда по версии Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

Ранее Магучих уже была признана лучшей в Европе в этой же номинации, а теперь имеет шанс побороться и за звание наилучшей в мире среди молодых спортсменок.