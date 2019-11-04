Зеленский пообещал найти и наказать заказчиков нападения на Гандзюк

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президент Украины отреагировал на акцию "Год без Кати"

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал найти и наказать заказчиков нападения на активистку Екатерину Гандзюк. Об этом он написал на своей старничке в Telegram.

Зеленский отреагировал на акции посвященные годовщине смерти херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

"Год без Екатерины Гандзюк. Все заказчики будут найдены и наказаны. Обещаю", - написал президент Украины.

Напомним, сегодня, 4 ноября, в Киеве под Офисом президента проходит акция "Рік без Каті", посвященная памяти херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Кроме Киева акции проходят в 40 городах Украины.

Всеукраїнська акція “Рік без Каті” Опубліковано РБК-Украина Понеділок, 4 листопада 2019 р.

Отметим, на Екатерину Гандзюк совершили нападение 31 июля 2018 года. Ее облили серной кислотой у подъезда дома в Херсоне. Ожогами было поражено более 30% тела женщины. После нападения активистка три месяца провела в больницах. 4 ноября 2018 года Гандзюк умерла.

Фото: акция "Рік без Каті" (РБК-Украина)

Ранее РБК-Украина сообщало, что временный поверенный в делах США Уильям Тейлор почтил память херсонской активистки Екатерины Гандзюк, а также потребовал правосудия по делу об убийстве активистки.

Также сообщалось, что Франция и Германия ожидают от украинских правоохранителей вынесения приговора заказчикам нападения на Гандзюк. Соответствующие заявления сделали посольства Франции и Германии.