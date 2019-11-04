ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский пообещал найти и наказать заказчиков нападения на Гандзюк

Новости » Общество     04.11.2019 - 21:08
Зеленский пообещал найти и наказать заказчиков нападения на Гандзюк
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президент Украины отреагировал на акцию "Год без Кати"

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал найти и наказать заказчиков нападения на активистку Екатерину Гандзюк. Об этом он написал на своей старничке в Telegram.

Зеленский отреагировал на акции посвященные годовщине смерти херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

"Год без Екатерины Гандзюк. Все заказчики будут найдены и наказаны. Обещаю", - написал президент Украины.

Зеленский пообещал найти и наказать заказчиков нападения на Гандзюк

Напомним, сегодня, 4 ноября, в Киеве под Офисом президента проходит акция "Рік без Каті", посвященная памяти херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Кроме Киева акции проходят в 40 городах Украины.

Всеукраїнська акція “Рік без Каті”

Опубліковано РБК-Украина Понеділок, 4 листопада 2019 р.

Отметим, на Екатерину Гандзюк совершили нападение 31 июля 2018 года. Ее облили серной кислотой у подъезда дома в Херсоне. Ожогами было поражено более 30% тела женщины. После нападения активистка три месяца провела в больницах. 4 ноября 2018 года Гандзюк умерла.

Фото: акция "Рік без Каті" (РБК-Украина)

Ранее РБК-Украина сообщало, что временный поверенный в делах США Уильям Тейлор почтил память херсонской активистки Екатерины Гандзюк, а также потребовал правосудия по делу об убийстве активистки.

Также сообщалось, что Франция и Германия ожидают от украинских правоохранителей вынесения приговора заказчикам нападения на Гандзюк. Соответствующие заявления сделали посольства Франции и Германии.

Президент подписал ратификацию налогового соглашения с Малайзией Зеленский одобрил ратификацию налогового соглашения с США
Новости Украины Владимир ЗеленскийЕкатерина Гандзюк
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь