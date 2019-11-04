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Луценко прекращает депутатские полномочия

Новости » Политика     04.11.2019 - 13:27
Луценко прекращает депутатские полномочия
Фото: Ирина Луценко (УНИАН)

Ирина Луценко уходит из Рады из-за проблем со здоровьем.

Нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Луценко досрочно прекращает свои депутатские полномочия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Facebook.

В частности, Луценко отметила, что подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий.

"Состояние здоровья не дает мне возможности работать в полную силу, а отлеживаться за спинами команды не привыкла", - подчеркнула нардеп.

Луценко прекращает депутатские полномочия

Сегодня стало известно, что у нее проблемы с сердцем. Как сообщил ее муж и бывший генпрокурор Юрий Луценко в комментарии в Facebook, по этой причине он вернулся в Украину.

Отметим, Ирина Луценко прошла в парламент нынешнего созыва по списку партии "Европейская солидарность". В списке она занимала 15 место.

Ирина Луценко была народным депутатом с декабря 2012 года, пройдя в парламент под 18-м номером в списке ВО "Батькищина". Занимала посты замглавы комитета, главы подкомитета по вопросам гендерного равенства комитета Рады по вопросам прав человека.

С 27 января 2015 года была нардепом 8-го созыва от партии "Блок Петра Порошенко", № 70 в списке. Занимала пост главы подкомитета по международно-правовым вопросам и парламентского контроля за выполнением Украиной международных обязательств. Позже стала представителем президента Петра Порошенко в Раде.

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