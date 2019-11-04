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МИД Украины выразило протест из-за визита депутата РФ Журавлева в Золотое

Новости » Политика     04.11.2019 - 21:42
МИД Украины выразило протест из-за визита депутата РФ Журавлева в Золотое
Фото: Министерство иностранных дел Украины (РБК-Украина)

Министерство иностранных дел Украины опубликовало официальный комментарий в связи с визитом Журавлева в Золотое

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с незаконной поездкой депутата российской Госдумы Алексея Журавлева на оккупированную территорию Донбасса в Золотом. Об этом говорится в официальном комментарии МИД Украины.

МИД сообщили, что визит Журавлева на территорию временно оккупированной территории Украины в Луганской области был осуществлен с нарушением порядка пересечения государственной границы Украины.

"Считаем эту поездку грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Министерство иностранных дел совместно с правоохранительными органами Украины проверяет информацию, не находилось ли указанное лицо на участке разведения сил и средств в районе н.п. Золотое Луганской области", - говорится в сообщении.

Также в комментарии МИД отметил, что Украина обратилась к российской стороне относительно подтверждения факта осуществления упомянутой поездки и предоставлении разъяснений относительно цели пребывания депутата Госдумы РФ на временно неподконтрольной правительству Украины территории.

"МИД Украины призывает российскую сторону прекратить нарушать украинское законодательство и напоминает, что поездки официальных лиц РФ на территорию Украины могут осуществляться с согласия украинской стороны и через открытые пункты пропуска на российско-украинской государственной границе", - сообщили в министерстве.

Напомним, ранее Министерство обороны Украины отреагировали на визит Журавлева в Золотое. По сообщению Минобороны, депутат Госдумы посетил Золотое-5, которое не входит в зону разведения сил, а также сообщили, что визит был осуществлен с нарушением украинского законодательства.

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