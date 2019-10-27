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Украинка стала лучшей юной спортсменкой Европы

Новости » Спорт    27.10.2019 - 15:14
Украинка стала лучшей юной спортсменкой Европы
Фото: Ярослава Магучих (uaf.org.ua)

Награду получила украинка Ярослава Магучих

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих признана лучшей юной спортсменкой Европы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Европейскую федерацию по атлетике в Facebook.

Как сообщается, 18-летняя Магучих завоевала серебряную награду в прыжках в высоту на чемпионате мира в Дохе с мировым рекордом среди юниоров в 2,04 м.

Во время гала-вечера в рамках 48-й Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов Магучих получила награду имени Петра Нуровского, а также денежную премию для обучения и получения образования.

Украинка стала лучшей юной спортсменкой Европы

Напомним, ранее сообщалось, что украинская теннисистка Людмила Киченок в паре со словенкою Андреей Клепач стали победительницами Малого итогового турнира Женской теннисной ассоциации в китайском Чжухае. В финале украинско-словенский дуэт уверенно победил лидера посева китайскую пару Чжаосюаня Ян и Иньин Дуань.

Также РБК-Украина писало, что первая ракетка Украины Элина Свитолина узнала имена своих соперниц в групповом раунде Итогового турнира WTA. Украинская теннисистка попала в "Пурпурную группу", где сыграют чешка Каролина Плишкова, румынка Симона Халеп и канадка Бьянка Андрееску.

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