В Киеве проходит акция "Рік без Каті"

Активисты требуют справедливого расследования убийства Гандзюк
В понедельник, 4 ноября, в Киеве под Офисом президента проходит акция "Рік без Каті", посвященная памяти херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Об этом передает корреспондент РБК-Украина.
Под Офисом президента собрались сотни человек почтить память погибшей активистки. Активисты пришли на акцию с плакатами "Хто замовив Катю Гандзюк?", "Мангер убийца", "Мовчання вбиває" та "Хто вбиває активістів?". Кроме того, на Банковой люди зажгли лампадки в память об активистке.
Фото: акция "Рік без Каті" (РБК-Украина)
Активисты требуют справедливого расследования убийства Гандзюк.
На акции также дежурят правоохранители, присутствовали представители полиции диалога.
Всеукраїнська акція “Рік без Каті”Опубліковано РБК-Украина Понеділок, 4 листопада 2019 р.
Кроме Киева акции проходят в 40 городах Украины.
Отметим, 31 июля 2018 года Екатерину Гандзюк облили серной кислотой у подъезда ее дома в Херсоне. Ожогами было поражено более 30% тела женщины. После нападения активистка три месяца провела в больницах, перенесла несколько операций, но 4 ноября умерла.
Напомним, временный поверенный в делах США Уильям Тейлор потребовал правосудия по делу об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.
Кроме того, Франция и Германия ожидают от украинских правоохранителей вынесения приговора заказчикам нападения на Гандзюк.