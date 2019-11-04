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Разведение сил в Петровском начнется 8 ноября, - штаб

Новости » Политика     04.11.2019 - 15:01
Разведение сил в Петровском начнется 8 ноября, - штаб
Фото: Владимир Кравченко (facebook.com/kommander nord)

Разведение в Петровском должно начаться на этой неделе

Разведение сил в Петровском Донецкой области начнется 8 ноября 2019 года. Об этом на брифинге в Краматорске заявил командующий операции Объединенных сил (ООС) Владимир Кравченко, передают, корреспондент РБК-Украина.

По его словам, разведение сил на участке №3 в районе Петровского начнется 8 ноября.

"Мы уже направили письмо в ОБСЕ. 7 ноября приступаем, 8 ноября - фактически разводимся, если не будет нарушен режим тишины", - отметил Кравченко.

В то же время глава украинской стороны СЦКК Александр Борщевский подчеркнул, что крайние обстрелы были 30 октября, поэтому 7 ноября миссия ОБСЕ должна верифицировать прекращение огня, после чего 8 ноября в 12:00 начнется разведение.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение в Петровском завершает выполнение условий для саммита лидеров стран "нормандской четверки".

Отметим, на прошлой неделе президент Владимир Зеленский анонсировал разведение на этом участке на 4 ноября, однако впоследствии украинская сторона пересмотрела сроки из-за обстрелов.

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