"Рік без Каті" та нове розведення сил: новини за 4 листопада

Колаж РБК-Україна

В Україні пройшли акції "рік без Каті", нардеп від "Європейської солідарності" Ірина Луценко достроково припиняє депутатські повноваження, розведення сил в Петровському анонсували на 8 листопада. Детальніше про те, що сталося в понеділок, 4 листопада - в матеріалі РБК-Україна

Розведення сил в Петрівському розпочнеться 8 листопада, - штаб

Розведення сил в Петрівському Донецької області розпочнеться 8 листопада 2019 року. Про це на брифінгу в Краматорську заявив командувач операції Об'єднаних сил (ООС) Володимир Кравченко, передає кореспондент РБК-Україна.

"Ми вже направили лист до ОБСЄ. 7 листопада приступаємо, 8 листопада - фактично роводимося, якщо не буде порушено режим тиші", - зазначив Кравченко.

Зеленський пообіцяв знайти і покарати замовників нападу на Гандзюк

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв знайти і покарати замовників нападу на активістку Катерину Гандзюк. Про це він написав на своїй старничке Telegram. Зеленський відреагував на акції, присвячені річниці смерті херсонської активістки Катерини Гандзюк.

"Рік без Катерини Гандзюк. Усіх замовників буде знайдено й покарано. Обіцяю", - написав президент України.

У Росії прокоментували ноту України з вимогою повернути захоплені кораблі

Російський сенатор з Криму Сергій Цеков вважає, що Україні доведеться визнати "провокацію в Керченській протоці". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії". За його словами, після цього вже можна говорити про майно. "Україна, наскільки мені відомо, досі публічно не визнала факт провокації, яка була влаштована нею в Керченській протоці. Мені так думається, що саме це слід було б зробити", - заявив він.

Інший сенатор з анексованого Криму Ольга Ковітіді вважає, що Україна "використовує кораблі для здійснення політичного демаршу".

Опубліковані стенограми показань двох свідків у справі про імпічмент Трампа

Комітети Палати представників США, які вели розслідування у справі про імпічмент президента Дональда Трампа, оприлюднили стенограми свідчень колишнього посла США в Україні Марі Йованович і колишнього старшого радника держсекретаря Майкла Маккінлі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Комітету з питань розвідки Палати представників.

Раніше в ЗМІ публікувалися тільки вступні промови тих, хто свідчив перед Конгресом, а їхні відповіді на питання залишалися в тіні.

Луценко припиняє депутатські повноваження

Нардеп від "Європейської солідарності" Ірина Луценко достроково припиняє свої депутатські повноваження. "Стан здоров'я не дає мені можливості працювати у повну силу, а відлежуватися за спинами команди не звикла", - повідомила нардеп.

Як стало відомо, Ірина Луценко має проблеми з серцем. Її чоловік і колишній генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що з цієї причини він повернувся до України.

МЗС України висловило протест через візит депутата РФ Журавльова у Золоте

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв'язку з незаконною поїздкою депутата російської Держдуми Олексія Журавльова на окуповану територію Донбасу в Золотом. Про це йдеться в офіційному коментарі МЗС України.

МЗС повідомили, що візит Журавльова на територію тимчасово окупованій території України в Луганській області був здійснений з порушенням порядку перетину державного кордону України.

"Нафтогаз" вимагає від "Газпрому" 11,8 млрд доларів компенсації, - Вітренко

Директор Групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко розповів про новий позовних вимогах компанії до "Газпрому" згідно з позовом, спрямованим в Стокгольмський арбітраж. Позов в Стокгольмський арбітраж "Нафтогазу" до "Газпрому" щодо перегляду тарифів з 13 березня 2018 року до 1 січня 2020 року. Сума компенсації , що вимагається через відмову застосувати нові тарифи складатиме 11,8 млрд доларів.

Обраний новий глава НКРЕКП

Новим головою Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), обраний Валерій Тарасюк. Про це йдеться на сайті НКРЕКП.

Повідомляється, що відповідне рішення було ухвалено новообраними членами НКРЕКП шляхом таємного голосування.

Майже кінець світу: на Європу обрушився потужний шторм (відео)

Надсильний шторм "Амелі" обрушився на узбережжя Західної Європи. Шторм зачепив відразу три європейських країни. Як повідомляють фахівці, швидкість вітру досягає 163 км/год, і буря знеструмила вже майже 140 тисяч будинків (фото, відео).

Українка Магучіх претендує на звання найкращої молодої легкоатлетки світу

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх, яка виступає в дисципліні стрибків у довжину, потрапила у світову номінацію Висхідна зірка за версією Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF).

Раніше Магучіх вже була визнана кращою в Європі в цій же номінації, а тепер має шанс поборотися і за звання найкращої у світі серед молодих спортсменок.