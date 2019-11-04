Избран новый глава НКРЭКУ

Иллюстративное фото (НКРЕКП)

Соответствующее решение было принято новоизбранными членами НКРЭКУ 4 ноября

Новым председателем Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), избран Валерий Тарасюк. Об этом говорится на сайте НКРЭКУ.

Сообщается, что соответствующее решение было принято новоизбранными членами НКРЭКУ путем тайного голосования.

"Валерий Тарасюк родился в 1976 году в пгт Казанка Николаевской области. В 1998 году окончил Киевский университет им. Тараса Шевченко, Институт международных отношений. 29 октября 2019 назначен на должность члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг", - сообщили в НКРЭКУ.

Напомним, 29 октября президент Владимир Зеленский провел кадровые изменения в НКРЭКУ. В частности, Зеленский назначил Алексея Магду, Валерия Тарасюка, Ольгу Бабий и Руслана Кайдаша членами НКРЭКУ. Их назначили временно на 3 месяца.

Также он уволил Александра Формагея и Евгения Маглеваного из Нацкомиссии. До этого они сами написали заявление об отставке.

РБК-Украина сообщало, что экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк покинул Украину вместе с семьей.