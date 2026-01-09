Генсек НАТО обговорив з Рубіо Арктику та ситуацію в Україні

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте та державний секретар США Марко Рубіо 9 січня провели розмову, під час якої обговорювали ситуацію в Арктиці та допомогу Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис пресслужби генсека НАТО.
"Генеральний секретар НАТО Марк Рютте сьогодні поспілкувався з державним секретарем США Марко Рубіо про важливість Арктики для нашої спільної безпеки та про те, як НАТО працює над посиленням наших можливостей на Крайній Півночі", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що сторони також обговорили "поточні зусилля під керівництвом США, спрямовані на справедливе та тривале припинення війни проти України". Проте жодних подробиць переговорів пресслужба НАТО не повідомила.
У ніч на 9 січня Росія атакувала Львівщину балістичною ракетою середньої дальності. Перед атакою моніторингові канали написали, що була зафіксована незвичайна активність на ракетному полігоні "Капустин Яр" в Астраханській області РФ.
Вранці 9 січня росіяни підтвердили запуск балістичної ракети на Львів та пояснили теракт фейковою вигаданою пропагандистами РФ "атакою на резиденцію" російського диктатора Володимира Путіна. А пізніше президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни запустили по Львівщині "Орєшнік".
Вже вдень 9 січня Служба безпеки України продемонструвала уламки російської балістичної ракети. Польща відстежила ворожу ракету - оскільки Україна заздалегідь знала про можливий пуск та попередила партнерів. А за даними ЗМІ, ракетний удар завдав незначних пошкоджень цеху держпідприємства на Львівщині.
