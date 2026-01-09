Генсек НАТО обговорив з Рубіо Арктику та ситуацію в Україні

"Генеральний секретар НАТО Марк Рютте сьогодні поспілкувався з державним секретарем США Марко Рубіо про важливість Арктики для нашої спільної безпеки та про те, як НАТО працює над посиленням наших можливостей на Крайній Півночі", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що сторони також обговорили "поточні зусилля під керівництвом США, спрямовані на справедливе та тривале припинення війни проти України". Проте жодних подробиць переговорів пресслужба НАТО не повідомила.