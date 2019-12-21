Газовый контракт: о чем Украина договорилась с РФ

Новый договор на транзит газа будет заключен до конца года
Украина и РФ достигли договоренности по транзиту газа. Детали согласованного протокола озвучили сегодня на брифинге в Офисе президента. Все подробности - в материале РБК-Украина.
Протокол о транзите газа
21 декабря во время брифинга министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель и исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко рассказали об основных положениях подписанных пакетных соглашений.
Напомним, 20 декабря в Минске состоялся очередной раунд газовых переговоров между Украиной и Россией. По итогам встречи стороны согласовали протокол о транзите российского газа через Украину в Европу с 1 января 2020 года.
Подписание протокола также подтвердили и в Еврокомиссии. По словам вице-президента Мароша Шефчовича, соглашение выгодно для каждой из сторон.
“Газпром” выплатит компенсацию "Нафтогазу"
Согласно достигнутой в Минске договоренности, российская сторона выплатит Украине около 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража до конца 2019 года (компенсация за недопоставленный объем транзитного газа). При этом, вся сумма долга будет выплачена деньгами, а не в газовом эквиваленте, как обсуждалось ранее.
Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко также заявил, что до 29 декабря 2019 будет подписано соглашение об урегулировании текущих споров с "Газпромом" (отзыв исков на 12 млрд долларов и на 1,33 куб. м газа).
Газовый контракт будет заключен на 5 лет
Срок действия нового договора на транспортировку газа составит 5 лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет до 2034 года.
Документ должен быть подписан между украинскими компаниями "Оператор ГТС", "Нафтогаз" и "Газпромом" до 29 декабря и вступит в силу с 1 января 2020.
В первый год объем транзита газа в Европу через украинскую газотранспортную систему составит 65 млрд куб. м, а в последующие 4 года - 40 млрд куб. м.
Министр энергетики и защиты окружающей среды Александр Оржель подчеркнул, что тариф на транспортировку газа со временем будет повышаться. Однако он не назвал ставку транзита, которая будет действовать с 1 января 2020 года.
Протокол не предусматривает прямые поставки газа
В пакетных соглашениях от 20 декабря нет положения о прямых поставках российского газа в Украину. Данный пункт был исключен из протокола.
Как заявил Оржель, “потенциально поставки могут осуществляться только на базе цены европейского хаба”.
В протоколе указано, что стороны могут рассмотреть возможность поставок газа в Украину с учетом принципа формирования цены на базе цены NCG (европейского хаба), при условии выполнения в полном объеме всех пакетных договоренностей.
Вопрос транзита газа разблокировали на нормандском саммите
9 декабря во время нормандского саммита состоялась встреча президентов Украины и России, во время которой главы государств договорились продолжить переговоры о заключении долгосрочного контракта на транзит газа.
По итогам встречи Владимир Зеленский сообщил, что газовый вопрос удалось разблокировать, и дальнейшее согласование формата, объема, цены будет проходить на уровне советников.
Напомним, что срок действия текущего газового договора истекает в конце 2019 года. Ранее украинская сторона при поддержке Еврокомиссии настаивала на заключении нового контракта на 10 лет с объемами транзита от 60 до 90 млрд кубометров газа в год. “Газпром” выдвигал свои условия: контракт на 1 год и отказ “Нафтогаза” от всех исковых требований.