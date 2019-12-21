Газовый контракт: о чем Украина договорилась с РФ

Украина и РФ достигли договоренности по транзиту газа. Детали согласованного протокола озвучили сегодня на брифинге в Офисе президента. Все подробности - в материале РБК-Украина.

Протокол о транзите газа

21 декабря во время брифинга министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель и исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко рассказали об основных положениях подписанных пакетных соглашений.

"Газпром" выплатит “Нафтогазу” 2,9 млрд долларов до конца года по решению Стокгольмского арбитража. При этом взаимные иски "Нафтогаза" и "Газпрома" будут урегулированы в ближайшее время;

контракт на транспортировку газа должен быть заключен до конца года;

срок действия нового договора - 5 лет, с условием продления еще на 10 лет;

минимальный объем транзита составит в 2020 году - 65 млрд куб. м газа, в 2021-2024 гг - 40 млрд куб. м;

тарифы на транзит газа со временем будут расти, окончательные ставки будет определять регулятор.

Напомним, 20 декабря в Минске состоялся очередной раунд газовых переговоров между Украиной и Россией. По итогам встречи стороны согласовали протокол о транзите российского газа через Украину в Европу с 1 января 2020 года.

Подписание протокола также подтвердили и в Еврокомиссии. По словам вице-президента Мароша Шефчовича, соглашение выгодно для каждой из сторон.

“Газпром” выплатит компенсацию "Нафтогазу"

Согласно достигнутой в Минске договоренности, российская сторона выплатит Украине около 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража до конца 2019 года (компенсация за недопоставленный объем транзитного газа). При этом, вся сумма долга будет выплачена деньгами, а не в газовом эквиваленте, как обсуждалось ранее.

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко также заявил, что до 29 декабря 2019 будет подписано соглашение об урегулировании текущих споров с "Газпромом" (отзыв исков на 12 млрд долларов и на 1,33 куб. м газа).

Газовый контракт будет заключен на 5 лет

Срок действия нового договора на транспортировку газа составит 5 лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет до 2034 года.

Документ должен быть подписан между украинскими компаниями "Оператор ГТС", "Нафтогаз" и "Газпромом" до 29 декабря и вступит в силу с 1 января 2020.

В первый год объем транзита газа в Европу через украинскую газотранспортную систему составит 65 млрд куб. м, а в последующие 4 года - 40 млрд куб. м.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Александр Оржель подчеркнул, что тариф на транспортировку газа со временем будет повышаться. Однако он не назвал ставку транзита, которая будет действовать с 1 января 2020 года.

Протокол не предусматривает прямые поставки газа

В пакетных соглашениях от 20 декабря нет положения о прямых поставках российского газа в Украину. Данный пункт был исключен из протокола.

Как заявил Оржель, “потенциально поставки могут осуществляться только на базе цены европейского хаба”.

В протоколе указано, что стороны могут рассмотреть возможность поставок газа в Украину с учетом принципа формирования цены на базе цены NCG (европейского хаба), при условии выполнения в полном объеме всех пакетных договоренностей.

Вопрос транзита газа разблокировали на нормандском саммите

9 декабря во время нормандского саммита состоялась встреча президентов Украины и России, во время которой главы государств договорились продолжить переговоры о заключении долгосрочного контракта на транзит газа.

По итогам встречи Владимир Зеленский сообщил, что газовый вопрос удалось разблокировать, и дальнейшее согласование формата, объема, цены будет проходить на уровне советников.

Напомним, что срок действия текущего газового договора истекает в конце 2019 года. Ранее украинская сторона при поддержке Еврокомиссии настаивала на заключении нового контракта на 10 лет с объемами транзита от 60 до 90 млрд кубометров газа в год. “Газпром” выдвигал свои условия: контракт на 1 год и отказ “Нафтогаза” от всех исковых требований.